Eros Ramazzotti pubblica la prima foto con la nuova fidanzata: ''Auguri amore mio''

Eros Ramazzotti decide di uscire allo scoperto con la donna che l’ha portato a dire addio alla ‘singletudine’: il cantante rompe così gli indugi e nelle sue storie Instagram pubblica la prima foto con la nuova fidanzata. Nonostante sia a Praga, impegnato con le date del suo tour mondiale, “Battito infinito”, non dimentica di fare gli auguri di compleanno alla dolce metà.

“Auguri amore mio”, scrive il 59enne. Accompagna le sue parole con lo scatto che lo immortala con questa donna misteriosa, di cui finora non ha svelato alcun particolare. Eros la bacia sulle labbra: è un bacio a stampo, ma, conoscendo la sua riservatezza, molto esplicativo.

Lei è mora, ha i capelli lunghi. Sembra una donna affascinante e giovane: non si conosce la sua età e il suo nome. Ramazzotti non la ‘tagga’: non rivela altro. Agli auguri aggiunge infatti solo due emoticon: una raffigurante una torta di compleanno, l’altra un cuore rosso.

La confessione a mezzo social di Eros spiazza, anche se l’artista romano in una delle sue ultime interviste, quella rilasciata a Il Messaggero, qualcosa di nuovo aveva svelato riguardo alle faccende di cuore. Quando gli era stato chiesto se fosse ancora single, aveva risposto: “Qualcosa di buono adesso c’è. Ma non voglio dire altro. Meglio così”.

In molti ipotizzano che la donna per cui abbia perso la testa viva in Messico, dove Eros si sta recando spesso, come dichiarato da lui stesso: “Appena posso, vado da amici. Lì è tutto diverso e quel modo di vivere lì vorrei che diventasse il mio presente e il mio futuro. Sono più legati alla natura, hanno un rispetto per il prossimo diverso dal nostro, e tutto è più vero e positivo. Andrò a giugno e poi a settembre”.

Padre di Aurora, 26 anni, avuta con la prima ex moglie Michelle Hunziker, che lo renderà presto nonno, e di altri due bambini, Raffaela Maria, 11 anni, e Gabrio Tullio, 7, nati dal secondo matrimonio con Marica Pellegrinelli, Eros in un'altra intervista a Oggi non ha neppure escluso una nuova paternità. Ha detto: “Non mi interessa quel che pensa la gente. Se uno si innamora fa quel che sente. Quando troverò la mia anima gemella, perché escludere a priori una nuova paternità? E io infatti non la escludo”.