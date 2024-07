A soli 4 mesi dal parto delle gemelle, la 53enne Veronica Peparini mostra il fisico in costume già in gran forma: ''Mi fa sentire bene''

La coreografa a marzo è diventata mamma per la quarta volta con le gemelle Penelope e Ginevra

Su Instagram ha rivelato di impegnarsi molto per raggiungere il fisico che desidera

Veronica Peparini sta vivendo la prima estate da mamma delle gemelle Penelope e Ginevra, nato lo scorso marzo dall'amore con il ballerino 28enne Andreas Muller. La coreografa 53enne ha già altri due figli Olivia e Daniele ed è una mamma davvero in forma.

A quattro mesi dal parto la Peparini è già in forma

Su Instagram ha postato il suo prima e dopo la gravidanza e ha confessato: ''Prima.. dopo … per loro.. non è facile sentirsi bene con il proprio corpo dopo una gravidanza, con la stanchezza il lavoro la vita.. però poi le guardi e tutto svanisce! Io mi impegno oltre ad essere una buona mamma anche a mantenere una forma fisica che mi faccia sentire bene con me stessa e come Donna ho sempre amato lo sport , e questo vale a tutte le età’ e per tutte le mamme e non mamme!''. Veronica è già in forma, il suo lavoro la tiene in costante movimento, ma ci mette anche tanto impegno.

La coreografa ha mostrato gli scatti degli ultimi mesi

Eccola felice con il compagno Andreas e le loro piccole

Sotto alle sue foto compaiono oltre 400 commenti di donne che si complimentano. Qualcuna le fa notare di essere fortunata, ma in tante la ammirano perché non dimostra assolutamente la sua età...