''E’ un sollievo essere in remissione'': l’annuncio di Kate Middleton sul suo cancro

La 43enne lo scorso anno aveva rivelato di essere stata colpita dalla malattia

Dopo un intervento e trattamenti chemioterapici, adesso il tumore è in remissione

Kate Middleton, Principessa del Galles, ha annunciato con emozione che il suo cancro è in remissione.

La notizia è arrivata attraverso i suoi canali social, dove ha condiviso il significato speciale della sua recente visita al Royal Marsden Hospital di Londra, dove è stata seguita nel suo percorso di cura durante tutto lo scorso anno.

“Volevo cogliere l'opportunità per ringraziare il Royal Marsden per essersi preso così cura di me durante l'ultimo anno”, ha scritto su X.

Kate Middleton, 43 anni, mentre parla con una paziente oncologica

La principessa, che ha tre figli - George di 11 anni, Charlotte di 9 e Louis di 6 - ha voluto riconoscere anche il sostegno ricevuto nel corso del difficile periodo. “Il mio più sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno camminato silenziosamente accanto a me e William mentre affrontavamo tutto questo”, ha aggiunto, sottolineando quanto sia stato importante non sentirsi sola.

Ha poi proseguito parlando dell’assistenza ricevuta durante la sua malattia: “Non avremmo potuto chiedere di più. Le cure e i consigli che abbiamo ricevuto durante il mio periodo come paziente sono stati eccezionali”.

Kate è tornata in visita nell'ospedale che l'ha seguita durante i trattamenti contro il cancro

Con la sua nomina a co-patrona del Royal Marsden, la 43enne Catherine ha espresso il desiderio di contribuire a migliorare l’esperienza di chi vive situazioni simili. “Nel mio nuovo ruolo di co-patrona del Royal Marsden, la mia speranza è che, sostenendo la ricerca e l'eccellenza clinica, oltre a promuovere il benessere dei pazienti e delle famiglie, possiamo salvare molte più vite e trasformare l'esperienza di tutti coloro che sono colpiti dal cancro”.

La 43enne ha annunciato di essere in remissione dalla malattia

Kate ha così annunciato ufficialmente che il suo cancro (di cui non si è mai conosciuta la sede esatta) è in remissione. “È un sollievo essere adesso in rimessione, ma rimango concentrata sulla guarigione. Come chiunque abbia affrontato una diagnosi di cancro saprà, ci vuole tempo per adattarsi a una nuova normalità. Non vedo però l'ora di vivere un anno ricco di soddisfazioni. C'è molto da attendere con gioia. Grazie a tutti per il vostro continuo supporto”, ha concluso.

La diagnosi della principessa era stata resa pubblica nel marzo 2024, dopo settimane di rumour sempre più insistenti sulla sua salute.

Kate ha affrontato molti mesi di chemioterapia supportata dalla sua famiglia.

Il suocero Re Carlo è anche lui attualmente seguito perché colpito dal cancro, sebbene non ci siano aggiornamenti sostanziali sulla sua condizione.