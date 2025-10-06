Sonia Bruganelli e Antonella Fiordelisi si rivedono dopo quasi un anno: con loro stavolta anche i rispettivi compagni, guarda

A Roma un nuovo incontro al ristorante per le due rimaste amiche dopo il GF

Al tavolo con la 51enne e la 27enne Angelo Madonia, 41 anni, e Giulio Fratini, 33 anni

E’ un’amicizia che resiste nel tempo, testimoniata a mezzo social. Sonia Bruganelli e Antonella Fiordelisi si rivedono dopo quasi un anno: a fine ottobre 2024 avevano condiviso le foto del loro pranzo insieme da Ricci Il Salumiere dal 1910 a Roma. A distanza di tempo arriva un nuovo incontro, sempre nella Capitale. Stavolta con la 51enne e la 27enne da Gallura ci sono anche i rispettivi compagni: Angelo Madonia, 41 anni, e Giulio Fratini, 33. "Attenti a quei 4", sottolinea Anto.

Si sono conosciute al GF 7 quando la produttrice era opinionista e la showgirl e influencer una delle concorrenti nella Casa. Inizialmente si sono ‘scrutate’ da lontano, poi Sonia ha deciso di difendere Antonella a spada tratta al reality, schierandosi dalla sua parte. Il feeling è nato e non si è mai spento. La Fiordelisi, ora impegnata con Tale e Quale Show di Carlo Conti su Rai1, confida tanto nell’ex moglie di Bonolis e anche nelle Storie gioisce nel condividere alcune immagini insieme a lei.

Le due sempre più amiche

“Quanto mi eri mancata”, scrive Antonella ancora una volta. Questo appuntamento è condiviso con gli uomini che ora accompagnano entrambi. Tante cose sono cambiate da quel Grande Fratello Vip, andato in onda dal 19 settembre 2022 al 3 aprile 2023. La Bruganelli e l’amica hanno cambiato la loro vita privata radicalmente. Ma il loro legame non si affievolisce, anzi, si rafforza nel tempo.