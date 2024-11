Sonia Bruganelli dopo l'eliminazione da 'Ballando' mano nella mano col fidanzato Angelo Madonia: si consola con l'amore, foto

La produttrice 50enne potrebbe essere ripescata col suo maestro Carlo Aloia

Il ballerino 40enne in diretta ha litigato con Selvaggia Lucarelli, stufo delle allusioni sulla sua storia d’amore

La questione alla fine ha portato all'allontanamento di Madonia, ora fuori dal cast del talent di Rai1

Nonostante il battage pubblicitario sui social non ce la fa, anche se potrebbe essere ripescata, insieme al suo maestro Carlo Aloia, in semifinale. Sonia Bruganelli dopo l'eliminazione da Ballando con le Stelle esce dall’Auditorium Rai del Foro Italico a Roma mano nella mano col fidanzato Angelo Madonia. La produttrice 50enne si consola della piccola delusione con l’amore. E’ stanca e acciaccata, con le costole fratturate che fanno ancora male. Per fortuna il 40enne la sostiene e non solo dietro le quinte…

Sonia Bruganelli dopo l'eliminazione da 'Ballando' mano nella mano col fidanzato Angelo Madonia: si consola con l'amore

Madonia durante la puntata, dopo la bella esibizione con Federica Pellegrini, sua compagna nel dancing show, nonostante il punteggio di 48 punti che gli è stato assegnato, quasi il massimo, litiga con Selvaggia Lucarelli. Non apprezza l’ennesima battuta della giudice che fa riferimento alla sua storia con Sonia. La vicenda gli costerà l'esclusione dal cast del talent di Rai1.

"Sarà una coincidenza ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini –Madonia”, gli ha fatto notare Selvaggia. Angelo non è rimasto in silenzio, ha preso la parola e ha fatto alcune precisazioni. “Volevo complimentarmi con Federica. Non è una coincidenza che c'è questa crescita di voti perché è frutto di un lavoro ed è una connessione armonica di natura professionale. Se questo esiste è grazie alle persone che abbiamo accanto, io in particolare, che ci hanno sostenuto. Volevo fare chiarezza”, dice.

La Lucarelli lo ha punzecchiato: “Madonia non fare il rosicone. Era una battuta. Ma secondo te sono seria quando dico che è uscita Sonia ed è nata una coppia? E’ una battuta”. Il danzatore ha ribattuto sprezzante: “La rosicona sarai tu che hai menzionato persone esterne”. E ha indicato la Bruganelli seduta poco distante da loro. Selvaggia gli sottolinea che in questo modo sta danneggiando la Pellegrini: “Con la tua antipatia stai facendo fare una pessima figura anche a Federica che è una professionista”. "E tu danneggi la giuria”, ha replicato ancora lui, che è uscito dallo studio salutando con la mano. Selvaggia gli ha dato anche del cafone. Dietro le quinte lui è arrabbiato.

Lunedì pomeriggio è arrivata la notizia che la Rai ha messo Madonia fuori dal cast dello show per "divergenze professionali".