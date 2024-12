Diretta e senza peli sulla lingua, attacca la 52enne, ex di Bonolis, con cui era scoppiata la pace

“Le ho anche prestato le mie scarpe, lei carina se l’è messe…”, ironizza

Sonia Bruganelli non fa sconti. Diretta e senza filtri, come sempre, da alcuni amata da altri molto ‘odiata’, a Belve punta il dito contro l’ex di Paolo Bonolis, Laura Freddi, con cui sembrava da tempo scoppiata la pace. Invece non è più così. La showgirl 52enne, stando alle sue parole, dopo la sua separazione dal conduttore 63enne avrebbe cambiato atteggiamento nei suoi confronti. “Prima era molto amica”, puntualizza la 50enne,

''Prima era molto amica'': Sonia Bruganelli a 'Belve' afferma che Laura Freddi ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti

La Bruganelli, senza alcuna remora, a Francesca Fagnani, che le chiede del rapporto con Laura, rivela: “Vuoi che so’ cattiva? Da quando mi sono separata da Paolo, lei ha tirato fuori tutta un’altra verve e modalità”.

L’ex opinionista del GF Vip spiega: “Mi invitano nei programmi tv, io non vado e va lei. E parla di me. Una volta parlava di Paolo e adesso parla di me. Prima era molto amica, molto carina e invece col passare del tempo tira fuori questo mood…”.

La 50enne attacca la 52enne, ex di Bonolis, con cui era scoppiata la pace

“Non vi siete mai amate molto”, le sottolinea la Fagnani. Sonia precisa: “Venne a sostituirmi per due puntate come opinionista al Grande Fratello. Ero stata io a proporla come mia sostituta. Avevo paura: dicevo metti che poi lì ci mettono una…”. La padrona di casa ironizza: “Insomma, dopo di lei il diluvio?”. La sua ospite fa altrettanto: “Le ho anche prestato le mie scarpe, lei carina se le è messe...”. Non riesce a contenersi. E immancabilmente è probabile che arrivi presto una replica della diretta interessata.