''Ho tradito Paolo Bonolis e gliel'ho detto, non l'ha presa bene'': Sonia Bruganelli spiazza tutti con la confessione a 'Belve'

La 50enne lo ammette davanti alle telecamere: “Posso dire che non sono stata altruista”

Ha voluto liberarsi, un'esigenza sua, un grandissimo desiderio di sincerità

Sonia Bruganelli si mette a nudo completamente e spiazza tutti. A Belve fa una confessione inaspettata. “Ho tradito Paolo Bonolis e gliel’ho detto, non l’ha presa bene”, rivela a Francesca Fagnani.

La giornalista le domanda se sia più stata tradita o abbia più tradito nel lungo matrimonio con Bonolis. La produttrice 50enne replica: “Ho tradito di più”. E aggiunge, parlando del presentatore: “Io gliel’ho detto quando ci siamo separati, potevo non farlo, ma ho voluto. Non è che… è successo…”. “E lui come l’ha presa?”, le chiede la Fagnani. “Non certo bene. Non era contento. In questa volontà di sincerità, con me stessa e anche con gli altri, non sono riuscita a non farlo. E’ stata proprio egoisticamente un’esigenza. Sai, quando buttiamo fuori le cose ci liberiamo noi, ma diamo proprio un bel peso sull’anima e sulla coscienza dell’altro, quindi in questo non posso dire che non sono stata altruista. Non lo so, ho sentito di farlo e l’ho fatto”, spiega.

Quando deve confidare il suo peggior difetto Sonia ammette: “Sono una rosicona, rosico tanto”. Infine sulle trasgressioni fa un mea culpa: “L’ostentazione è stata una cosa trasgressiva brutta”.