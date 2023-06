Sonia Bruganelli e Orietta Berti, decisione finale e ufficiale sul prossimo GF Vip 8: ecco se torneranno in tv con Signorini o no

L'ex moglie di Bonolis non sarà più l'opinionista del reality di Canale 5

La produttrice ci tiene a precisare che è stata lei a rifiutare la terza stagione

Anche la cantante ha lasciato intendere che questa esperienza di è conclusa

Sonia Bruganelli non sarà più opinionista al Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Paolo Bonolis chiude ogni speranza e ci tiene a sottolineare che è stata lei a dire no dopo due anni. Accanto ad Alfonso Signorini probabilmente mancherà anche Orietta Berti.

Sonia Bruganelli è stata opinionista nelle ultime due edizioni del GF Vip

La conferma da parte della Bruganelli è arrivata dal suo ufficio stampa che ha voluto fare chiarezza dopo l’uscita di vari articoli sul nuovo cast del reality che tornerà su Mediaset. Nelle news di parlava di un ‘ricambio del parco opinionisti’ e Sabrina Laganà, ufficio stampa della Bruganelli, ha scritto: ‘’Più verosimilmente preciserei che, se la produzione sta lavorando ad una ricambio del parco opinionisti, sarà- anche - per l’indisponibilità si Sonia, comunicata per tempo, ad affrontare una terza stagione’’. La 49enne insomma non è stata né sostituita e né silurata. Ha scelto di non sedersi più nello studio di Cinecittà, probabilmente perché impegnata su più produzioni o perché considera questa esperienza conclusa. ‘’Largo ai giovani'’ aveva tuonato in diretta durante l’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini indicando addirittura una sua possibile sostituta, Giulia Salemi.

Orietta Berti ha lasciato intendere che non sarà al GF Vip 8

Non è stata confermata nemmeno la presenza di Orietta Berti, anzi la cantante 80enne, in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha spento ogni entusiasmo. Alla domanda diretta sul suo ritorno come opinionista al GF Vip 8 ha risposto: ''Ho fatto tante cose negli ultimi mesi e ora voglio concentrarmi sul brano. Per l'autunno stiamo valutando proposte più adatte a me''.Di certo c’è che il GF tornerà nelle case degli italiani, ma sarà un’edizione completamente diversa dalle precedenti.