Il quotidiano mette nero su bianco ciò che avrebbe portato il manager ad attaccare la 50enne

Nonostante la separazione tra il presentatore e la produttrice, lei lo farebbe “per l’unità della famiglia”

E’ un addio arrivato all’improvviso, dopo un contratto rinnovato lo scorso giugno, e che fa rumore. Il Corriere della Sera dedica ampio spazio alla rottura tra il ‘Paolo nazionale’ e Lucio Presta, a cui è stato legato per ben 35 anni. Il quotidiano mette nero su bianco il retroscena che avrebbe portato il conduttore a dividere la sua strada dalla Arcobaleno Tre del manager 64enne. “Sonia Bruganelli probabilmente vuole gestire i prossimo contratti di Bonolis”, scrive.

''Sonia Bruganelli probabilmente vuole gestire i prossimi contratti di Bonolis'': il retroscena del Corsera sulla rottura con Presta

Il presentatore 63enne ieri ha annunciato il crack sul social: “Dopo 35 anni di intensa collaborazione si interrompe da oggi il rapporto professionale con la Arcobaleno Tre. Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano”. Tra i commenti ha fatto immediatamente scalpore quello di uno degli attori principali della ‘querelle’, Presta: “Anche le persone perbene come te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze”. Il riferimento a Sonia è abbastanza scontato. Poi Lucio è stato ancora più chiaro: “Una moglie sbagliata e noi uomini siamo fatti”.

“Nel mirino c’è dunque Sonia Bruganelli che dopo la separazione da Bonolis - che l’ha subita più che esserne stato motore - probabilmente - questa la lettura del retroscena - vuole gestire i prossimi contratti del marito, mettendo sul piatto ‘l’unità della famiglia’. Che la famiglia al momento sia divorziata fa per lo meno sorridere, ma la coerenza spesso abita altrove”, sottolinea il Corriere. Il giornale aggiunge: “Bruganelli in sostanza temeva che il suo potere d’azione potesse venire meno, da qui il lavoro sul marito per spingerlo fuori dall’orbita di Presta”.

Il quotidiano mette nero su bianco ciò che avrebbe portato il manager ad attaccare la 50enne. Nonostante la separazione tra il presentatore e la produttrice, lei lo farebbe “per l’unità della famiglia”

Il quotidiano fa notare che quel che Presta ha fatto per Bonolis non è accaduto con nessun altro dei suoi assistiti: “Per nessuno si è speso come con lui, guadagnando certo ma facendogli anche firmare contratti milionari. E così, a rileggerle oggi, si rivelano carta straccia le dichiarazioni d’amore che proprio Sonia Bruganelli dedicava a Presta, definendolo ‘un amico vero’, ‘uno che mi ha insegnato tutto’, ‘un maestro’, ‘il primo a credere in me’. Italia Oggi già un anno fa registrava le frizioni con l’ex moglie di Bonolis: ‘Di sicuro ha preso le distanze dal manager la moglie Sonia Bruganelli’ (che però ha preso pure le distanze dal marito, visto che ormai sono separati di fatto come hanno raccontato loro stessi, ndr )’”.

Il famoso manager, che conserva nella sua scuderia molte star, nel giro di pochi anni ha perso Stefano De Martino, Amadeus e ora Paolo Bonolis, nomi tutt’altro che indifferenti. Non ne sarà affatto felice.