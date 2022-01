Sophie Codegoni e Alex Basciano sono già ai titoli di coda al GF Vip, arriva l’addio. “Ufficialmente non stiamo più insieme”, dice l’imprenditore ligure 32enne. L’ex tentatore, dopo scontri e lacrime, lascia l’ex tronista 20enne e tutti in rete malignano: è già pronto per Delia Duran, che entrerà nella Casa questo venerdì?

Dopo la puntata di lunedì sera Sophie piangendo spiega ad Alex di essere stanca di sentirsi giudicare, Basciano però non vuole prendersi colpe che non ritiene sue. In sauna i due si confrontano. “Non pensare al giudizio degli altri perché ti sei esposta. Allora vivi, stanca non stanca, fino a prova contraria sono io che tutte le notti ti motivo, non sei tu che lo fai con me, ma a me non me ne frega che me lo dici”, gli sottolinea lui. La Codegoni replica risentita e Alex ribatte piccato.

Sophie ci rimane male, lascia la sauna e va a sfogarsi con Jessica Selassè e Miriana Trevisan. Le lacrime scorrono sul suo volto. “Non ce la faccio a sentirmi sempre messa sotto giudizio, dovrebbe essere la persona che mi mette leggerezza, tranquillità, stare spensierata. Ogni volta un motivo per giudicarmi. Sono veramente stanca, non ho più la forza, non pretendo che mi capisca a pieno, perché mi conosce da poco. Ma vorrei che fosse il mio posto tranquillo, sicuro, dove non sentirmi giudicata. Adesso che penso che mi sto aprendo abbastanza, non farmi sentire sbagliata”, sottolinea alle amiche parlando del rapporto con Alex.

Non è finita. Sophie e Basciano hanno un altro faccia a faccia, stavolta in piscina. “Non ho veramente più la forza di fare guerre, lotte, di sentirmi giudicata”, gli confessa lei. Alex è interdetto: “Perché devi puntarmi il dito, devi farmi sentire così, quando io tutte le notti ti motivo”, controbatte ancora il ragazzo.

Sophie prova ancora a spiegare, ma Alex è stufo e la lascia: “Allora significa che non devi più relazionarti con me, che non devi più affrontare questa conoscenza con me. Allora basta non mi parlare più, allora io ti dico che ufficialmente io e te non stiamo giù insieme. Mi stai accusando di qualcosa che non è vero. Oh due persone che si vogliono, stanno insieme, si vogliono, si motivano sono complici, sei stanca? Non hai voglia, hai mille confusioni mentali, io ti rispetto. Ma perché se sei stanca punti il dito su di me?”.

La Codegoni però sembra non volergli chiudere la porta e conclude: “Io sto vivendo Ale, ma non ho la forza di parlare di quello che non ho fatto, te l’ho già detto possiamo avere una bella chimica una bella complicità ma ci sono cose che conoscendoci da poco io non posso sapere”. Sembrerebbe non essere finita qui…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/1/2022.