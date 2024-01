Il cantante Stash dei The Kolors e la compagna Giulia Belmonte battezzano la figlia Imagine ad Amalfi in pieno inverno: foto

La coppia ha chiuso il 2023 con la cerimonia organizzata in un lussuoso Grand Hotel

La 28enne condivide sul social alcuni teneri scatti e alcuni video del “giorno così speciale”

Il cantante Stash dei The Kolors e la compagna Giulia Belmonte hanno salutato il 2023 nel migliore modo possibile, dando il benvenuto a un 2024 pieno di speranza e felicità. Il cantante 34enne e la compagna 28enne battezzano la figlia Imagine ad Amalfi. Nonostante faccia freddo, in pieno inverno, l’atmosfera è magica, da favola. E’ la giornalista e influencer a condividere foto e video di “un giorno così speciale”, lo sottolinea nel suo post su Instagram.

Antonio Fiordispino in Giulia ha trovato la compagna ideale. Si sono conosciuti nel 2017, ma solo nel 2019 hanno ufficializzato la relazione. Il 3 dicembre 2020 i due hanno dato alla luce Grace, che ha da poco compiuto 3 anni. Il 14 agosto 2022 è nata Imagine.

La piccola ora ha ricevuto il sacramento del battesimo. Dopo la cerimonia in chiesa, toccante, l’artista e la Belmonte hanno accolto parenti e amici al ricevimento organizzato nel lussuosissimo Grand Hotel Anantara Convento di Amalfi, situato in cima a una scogliera con vista sul mare. E’ un ex monastero del XIII secolo ristrutturato. Un tempo ospitava i Cappuccini, ora è uno degli alberghi più rinomati ed esclusivi della Costiera Amalfitana.

In tv Stash, ex vincitore di Amici con la sua band ed ex giudice del talent show di Maria De Filippi, sulle figlie e la compagna ha detto: “Sento di essere migliorato accanto a Giulia e le nostre due poesie che ci sono state regalate. Penso che un figlio sia un dono. Adesso è tutto amplificato, ho tanta voglia di condividere le mie emozioni”. La sua vita è pinea e appagante: non potrebbe desiderare di più.