Federica Pellegrini scatta una tenerissima foto al marito che si prende cura della loro neonata ancora in ospedale: guarda

Non sono ancora tornati a casa. Federica Pellegrini scatta una tenerissima foto al marito che si prende cura della loro neonata ancora in ospedale. La sportiva è ricoverata al Sacro Cuore Don Calabria a Negrar di Vampolicella, in provincia di Verona, dove ha partorito: mercoledì 3 gennaio alle 6.51 ha dato alla luce la sua prima figlia. Lei e Matteo Giunta l’hanno chiamata Matilde.

“Meringa”, così l’avevano soprannominata quando la bimba era ancora nel pancione della mamma, finalmente è arrivata ad arricchire le loro vite. La 35enne e il suo ex allenatore 41enne, ora compagno di vita, non potrebbero desiderare di più.

Matteo è rapito dalla figlia Matilde, appoggiato teneramente nel lettino dov’è stata adagiata la piccola, la osserva, quasi incredulo sia veramente ‘sua’. La Divina non resiste e lo immortala. Entrambi condividono l’immagine nelle loro storie su Instagram. Sono genitori appagati e gioiosi.

A casa è tutto pronto per accogliere la bambina: la cameretta è completa, con tanto di deliziosi murales. Ci sono anche i quattro bulldog francesi della coppia dipinti sui muri. Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca, i simpatici animali, in carne e ossa dovranno diventare complici di Mati, che non dormirà nel letto coi genitori. E’ stata la Pellegrini stessa a confessarlo a Vanity Fair. “Sicuramente lei dormirà nella sua culla e non con noi: sul letto ci sono i quattro cani”, ha spiegato. Non possono spostarli: “Impossibile ormai. Abbiamo sbagliato all’inizio. Diciamo che avendo fatto degli errori educativi con loro, magari questa volta riusciremo a fare meglio…”.