Stefano Bettarini in lacrime in tv dopo la morte del padre, spiega perché non si è risposato: ''I miei figli un po' gelosi''

Stefano Bettarini ritorna davanti le telecamere dopo 4 anni. A Verissimo cede alle lacrime dopo la morte del padre, che si è spento a 86 anni lo scorso dicembre. Racconta quanto fosse unito all’amato genitore e piange. Poi spiega perché non si è mai risposato. Da più di 7 anni è legato a Nicoletta Larini, 30 anni. Il 52enne svela: “I miei figli un po’ gelosi”. Si riferisce a Niccolò e Giacomo, 26 e 25 anni, i due ragazzi avuti dall’ex moglie Simona Ventura. I due si sono sposati nel 1998, nel 2004 è arrivata la separazione, il divorzio è stato firmato nel 2008.

Bettarini si commuove pensando al papà e racconta: “Abbiamo una famiglia molto unita, io mio padre l'ho vissuto a pieno. Ho avuto la fortuna di vivermelo fino a 86 anni, nonostante le difficoltà degli ultimi anni. Lui è stato il mio primo allenatore, per me è stato un punto di riferimento e lo è ancora oggi che se n'è andato. Lo sento dentro di me, lo porto con me ogni giorno. Gli ultimi 12 giorni ha sofferto tanto, la malattia ha preso il sopravvento. Lui voleva morire in casa, ha scelto il giorno della sacra famiglia per andarsene. Sembra un film, un copione già scritto. Così era lui, voleva lasciare il segno. Si vergognava di farsi vedere in quelle condizioni, ma non si poteva far niente”.

Arriva anche un videomessaggio di sua sorella. Il pianto è immancabile. "La felicità di papà era la nostra unione. La cosa importante è che noi abbiamo fatto di tutto per stargli vicino ed è la cosa che ci fa stare sereni. I miei figli sono stati presenti, sapevano che il nonno non stava bene”, dice.

Stefano non ha problemi a mettersi a nudo. Quando gli si domanda in che rapporti sia con la Ventura, ammette: “Con Simona alti e bassi, rimane la mamma dei miei figli e per quello la rispetterò sempre. Però purtroppo le vite... ognuno prende le proprie strade e vive con la propria coscienza”.

La conduttrice 59enne si è risposata con Giovanni Terzi. L’ex calciatore commenta: “Lei si è risposata e io no perché ho dato priorità ad altro, ai miei ragazzi. Avverto che loro vivono in maniera gelosa e possessiva questa cosa dei genitori che si risposano. Non vorrei ferirli in alcun modo. Magari quando saranno grandi, capiranno che si possono prendere anche strade in cui i genitori si riaccompagnano".

Parla di Nicoletta e, sempre in riferimento ai figli, chiarisce: “Inizialmente loro me le hanno bocciate tutte e non li biasimo perché loro vorrebbero il primo posto. Poi con il tempo hanno iniziato ad apprezzare la persone. Il tempo dà certe conferme e loro hanno visto l’attaccamento che c’è di Nicoletta nei miei confronti e l’amore che nutre verso di me".

“Ormai sono più di 7 anni che stiamo insieme e sono molto fiero di lei - continua Bettarini - Lei mamma? Chissà… Al momento non ne parliamo perché ultimamente abbiamo pensato ad altro, servirebbe più spensieratezza”. Conclude affrontando l’argomento televisione, dato che è stato assente per molto tempo: “La tv? Ora non mi manca, non ho un ricordo felice ma penso che ormai sia più importante pensare al presente e al futuro”.