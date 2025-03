Stefano De Martino a cena con l'ex Emma Marrone e Federica Nargi dopo le riprese del programma tv: guarda

A Napoli si ritrovano tutti da Concettina ai Tre Santi al Rione Sanità

Dopo aver registrato la puntata all’Auditorium Domenico Scarlatti della Rai di Napoli, vanno tutti insieme al ristorante. Stefano De Martino si diverte un mondo a cena con l'ex Emma Marrone e Federica Nargi dopo le riprese del programma tv, in onda su Rai2. L’allegra comitiva si ritrova in uno del locali preferiti del conduttore 35enne, dove ha pure festeggiato il suo compleanno lo scorso 3 ottobre. Si tratta di Concettina ai Tre Santi, al Rione Sanità.

Emma e Stefano non sono soli. Con loro ci sono anche Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, il giovane cantante Settembre, vincitore di Sanremo Giovani, e la sorella di Stefano, Adelaide. Il conduttore ha voluto l’ex fidanzata ospite a Stasera Tutto è Possibile. Anche l'ex velina è lì per la stessa ragione. In cucina tutti fanno una gran confusione. Ridono, informano pizze e cantano “Rossetto e Caffè” di Sal Da Vinci.

L’atmosfera è giovale ed euforica. Sembrerebbe una serata tra grandi amici. Eppure sui social le immagini che ufficializzano la presenza di De Martino e la Marrone alla stessa tavola infiammano i cuori dei nostalgici che da sempre li vorrebbero nuovamente insieme. Molti parlano di un ritorno di fiamma ancora taciuto dai due. Emma canta “Tu si ‘na cosa grande” tra una portata e l’altra, Stefano la riprende e posta le immagini nelle sue IG Stories. La cantante 40enne a sua volta reposta.

Complicità e sentimenti ritrovati? Chissà… Quel che è certo è che la salentina e il 35enne hanno ritrovato armonia. Hanno fatto coppia dal 2009 al 2012, erano giovanissimi ad Amici, che li ha fatti incontrare. E’ stato lo stesso talent a decretare la fine del loro amore. Nello show arrivò Belen Rodriguez e l’ex ballerino perse la testa per l’argentina. Per Emma non fu facile, i gossip infiammarono i media. Ma il tempo cancella le ferite e la vita può anche portare sorprese inaspettate.