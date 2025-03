La showgirl 45enne dedica parole importanti al suo ragazzo, ormai parecchio più alto di lei

Nathan Falco ora studia in Svizzera, a Versoix, nel prestigioso Collège du Léman

Si è preso una pausa dallo studio per andare a Monte Carlo, dove vive. La mamma, che lo adora, esulta. Elisabetta Gregoraci è al settimo cielo per il ritorno a casa del figlio dal collegio per i suoi 15 anni. Celebra il compleanno del suo ragazzo con parole importanti. “18 marzo, il giorno più bello”, sottolinea entusiasta.

Elisabetta Gregoraci al settimo cielo per il ritorno a casa del figlio dal collegio per i suoi 15 anni: ''18 marzo, il giorno più bello''

Nathan Falco Briatore, che la showgirl 45enne ha avuto dall’ex marito Flavio, è diventato ormai un piccolo uomo. Elisabetta è fiera di lui e sorride felice. L’adolescente l’ha superata di parecchio in altezza, ma questo è solo un ulteriore motivo di orgoglio per la siciliana.

Quando ha iniziato a studiare lontano da lei, in in Svizzera, a Versoix, cittadina a pochi minuti da Ginevra, nel prestigioso Collège du Léman, ci sono state le lacrime. Il distacco non è stato facile. La Gregoraci, però, ha accettato che il figlio partisse consapevole della bontà della scelta. La scuola, una delle più prestigiose in Europa e al mondo, regala opportunità lavorative e di formazione uniche.

Eli riabbraccia Nathan e scrive: “18 marzo, il giorno più bello della mia vita. 15 anni fa sei arrivato tu e l’hai riempita di un amore che non si può spiegare, solo vivere. Da allora, ogni giorno con te è stato una scoperta, un’avventura, una crescita reciproca. Amo la nostra complicità che nel tempo si è consolidata e le nostre chiacchierate senza filtri! Oggi ti dico solo: non smettere mai di essere te stesso, di credere nei tuoi sogni, di lottare per ciò che vuoi. Io sarò sempre qui, accanto a te. Buon compleanno vita mia, la tua mamma”.

Anche papà Flavio lo celebra: “Buon Compleanno Falco, Tantissimi Auguri per i tuoi splendidi 15 anni!”.