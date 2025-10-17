L’influencer è stanca di essere per gli un modello di perfezione: cambia prospettiva

Invita i suoi follower a fare lo stesso, paladina, come tante altre vip, della body positivity

E’ stanca di chi continuamente le sottolinea di vederla come un modello di estrema perfezione. Taylor Mega in un reel pubblicato su Instagram mostra con coraggio le smagliature e la cellulite. Così combatte le sue insicurezze. Invita i suoi follower a fare lo stesso, paladina, come tanti altri famosi, della body positivity.

"Bisogna accettare i propri difetti": Taylor Mega mostra con coraggio le smagliature e la cellulite

"Bisogna accettare spesso anche i propri difetti e amarli come parte della propria storia”, esordisce l’influencer. Nel video in due pezzi indica le smagliature presenti sui fianchi e la leggera cellulite sul sedere. “Accettare le smagliature, accettare se si ha qualche ‘buco’. Accettare di non essere sempre perfettamente in forma”, prosegue.

La 31enne sottolinea: “E sai qual è la verità, Queen? Anche se il fisico degli altri ti può sembrare perfetto, anche loro combattono con le proprie insicurezze. Non allenarti per essere perfetta. Allenati per sentirti bene. Per avere energia. Per prenderti cura di te” E conclude: "Sei pronta a cambiare prospettiva?”.

L’influencer è stanca di essere per gli un modello di perfezione: cambia prospettiva e si mette a nudo

Negli ultimi mesi, Taylor ha scelto di mostrarsi in modo più autentico, condividendo immagini e riflessioni che celebrano la bellezza reale, fatta anche di piccole imperfezioni, cicatrici o cambiamenti del corpo nel tempo. “Non dobbiamo essere sempre perfette – ha raccontato in una recente intervista – Io stessa, per anni, ho cercato di inseguire un ideale che non esiste. Oggi voglio mostrarmi per quella che sono davvero, senza filtri e senza paura del giudizio”.

Invita i suoi follower a fare lo stesso, paladina, come tante altre vip, della body positivity

Il suo nuovo approccio è fatto di autenticità e consapevolezza, cerca di ispirare molte giovani donne che la seguono, spingendole a guardarsi allo specchio con maggiore dolcezza. Si tratta di una presa di posizione personale e sociale: un modo per dire basta alle pressioni dei social e alle aspettative irrealistiche che spesso accompagnano il mondo dello spettacolo. La Mega dimostra che la vera rivoluzione è essere se stessi, senza chiedere scusa a nessuno.