''Sono in perimenopausa'': Claudia Gerini svela quanto sia pesante l’impatto psicologico del cambiamento

- L’attrice 53enne è stata costretta anche a cambiare alimentazione, ma lo accetta
- Confida quale disciplina riesce a sciogliere le tensioni e lo stress del momento
Claudia Gerini lo confessa senza alcun problema al mensile Benessere: “Sono in perimenopausa, che è la fase di transizione. Devo dire che l'impatto tutto sommato è leggero, soprattutto a livello psicologico”. Ma è comunque pesante il cambiamento, l’attrice 53enne non si fa scrupoli a rivelarlo.
Il “ciclo vitale che va avanti” per Claudia “va accettato con naturalezza anche se alcune cose ovviamente sono cambiate. Ho iniziato ad avere le vampate notturne e mi commuovo molto più facilmente”. La perimenopausa è il periodo di transizione che precede la menopausa, durante il quale la produzione di ormoni femminili (estrogeni e progesterone) diminuisce gradualmente, causando sintomi come cicli mestruali irregolari, vampate di calore, disturbi del sonno, irritabilità, secchezza vaginale e calo della libido. Può durare da pochi mesi a diversi anni.
“Ho imparato a non sottovalutare i piccoli aumenti di peso - svela la Gerini - per questo mi sono messa in riga con una nuova educazione alimentare. Il metabolismo rallenta e bisogna fare attenzione all'alimentazione e allenarsi in maniera più importante”.
L’artista, mamma di Rosa, 22 anni, e Linda, 16, si concede qualche piacere, però: “Non sono un robot, ogni tanto ci sta qualche pezzo di cioccolata, soprattutto la sera”. Per allenarsi, rilassarsi e abbattere lo stress fa una disciplina fondamentale: “Il movimento conta tantissimo. Faccio hatha yoga anche tre volte alla settimana, aiuta a stare centrata e a sciogliere le tensioni”.
Claudia spiega la sua routine di bellezza: “Cerco di dormire bene, idratarmi molto, assumere magnesio, zinco e vitamina C e ultimamente prendo anche il Nac e il fungo Reishi”. Per lei pochi trattamenti estetici: “Qualche volta, ma non regolarmente, preferisco affidarmi al movimento”.