L’attrice 53enne è stata costretta anche a cambiare alimentazione, ma lo accetta

Confida quale disciplina riesce a sciogliere le tensioni e lo stress del momento

Claudia Gerini lo confessa senza alcun problema al mensile Benessere: “Sono in perimenopausa, che è la fase di transizione. Devo dire che l'impatto tutto sommato è leggero, soprattutto a livello psicologico”. Ma è comunque pesante il cambiamento, l’attrice 53enne non si fa scrupoli a rivelarlo.

''Sono in perimenopausa'': Claudia Gerini svela quanto sia pesante l’impatto psicologico del cambiamento

Il “ciclo vitale che va avanti” per Claudia “va accettato con naturalezza anche se alcune cose ovviamente sono cambiate. Ho iniziato ad avere le vampate notturne e mi commuovo molto più facilmente”. La perimenopausa è il periodo di transizione che precede la menopausa, durante il quale la produzione di ormoni femminili (estrogeni e progesterone) diminuisce gradualmente, causando sintomi come cicli mestruali irregolari, vampate di calore, disturbi del sonno, irritabilità, secchezza vaginale e calo della libido. Può durare da pochi mesi a diversi anni.

L'attrice 53enne lo racconta a Benessere. In foto con la prima figlia Rosa, 22 anni, avuta da Alessandro Enginoli

“Ho imparato a non sottovalutare i piccoli aumenti di peso - svela la Gerini - per questo mi sono messa in riga con una nuova educazione alimentare. Il metabolismo rallenta e bisogna fare attenzione all'alimentazione e allenarsi in maniera più importante”.

L’artista, mamma di Rosa, 22 anni, e Linda, 16, si concede qualche piacere, però: “Non sono un robot, ogni tanto ci sta qualche pezzo di cioccolata, soprattutto la sera”. Per allenarsi, rilassarsi e abbattere lo stress fa una disciplina fondamentale: “Il movimento conta tantissimo. Faccio hatha yoga anche tre volte alla settimana, aiuta a stare centrata e a sciogliere le tensioni”.

E' anche madre di Linda, 16 anni, avuta da Federico Zampaglione

Claudia spiega la sua routine di bellezza: “Cerco di dormire bene, idratarmi molto, assumere magnesio, zinco e vitamina C e ultimamente prendo anche il Nac e il fungo Reishi”. Per lei pochi trattamenti estetici: “Qualche volta, ma non regolarmente, preferisco affidarmi al movimento”.