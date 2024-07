''Sono tornata a vivere in Europa'': Brigitte Nielsen rivela il triste motivo per cui ha lasciato Los Angeles e dove si è trasferita

L’attrice e volto tv ha 61 anni e una bambina di 6 anni di nome Frida

Brigitte Nielsen dopo molti anni ha deciso di lasciare Los Angeles per tornare a vivere in Europa.

L’attrice di origini danesi, ex moglie di Sylvester Stallone, nel 2018 è diventata mamma a 55 anni di una bambina insieme al compagno italiano Mattia Dessì.

Adesso ha deciso di trasferirsi in Spagna, e per la precisione a Marbella, dove la vita è più tranquilla e soprattutto dove c’è meno criminalità rispetto agli Stati Uniti.

Lo ha raccontato a ‘Novella 2000’, spiegando che la sua bambina è la priorità e che prega Dio che la sua vita continui così come è adesso visto che è molto gratificata.

Brigitte Nielsen, 61 anni, con la figlia Frida, 6, e il marito italiano Mattia Dessì, 45

“Mia figlia è una bimba fantastica, mio marito è una persona stupenda e qualche tempo fa ci siamo trasferiti da Los Angeles a Marbella, in Spagna. Los Angeles è sempre stata la mia patria, ma da tempo è poco vivibile per la criminalità e la droga che dilagano in ogni angolo della città, pertanto inadatta per far crescere i bambini in maniera serena”, ha fatto sapere.

“A 54 anni ho voluto essere nuovamente mamma ed è fisiologico che io abbia dei grandi doveri verso la mia piccola, devo fare tutto il possibile per farla crescere in un contesto il più possibile protetto”, ha aggiunto.

Brigitte non cambierebbe nulla della sua vita attuale: “Oggi sono felice del mio quotidiano e anche di essere ritornata a vivere in Europa, perché io sono danese, un po' italiana, tre dei miei figli che vivono a Milano, in Italia, mia mamma è in Danimarca mentre la famiglia di Mattia abita in Sardegna. È iniziato un nuovo capitolo del libro della nostra esistenza e sono fiera di viverlo con mio marito”.

Certo, la vita da mamma, per di più non più giovanissima, non è sempre semplice. Con la genitorialità arrivano anche molte responsabilità.

“Finisce la spensieratezza e cominciano le grandi responsabilità a cui nessuno può sottrarsi come del resto muta anche il rapporto con il proprio partner nel senso che finisce l'era dell'idillio”, ha detto.

“Io ho sempre desiderato la maternità e credo di essere allo stato attuale una mamma molto più attenta e premurosa di quando avevo vent'anni. Ho un bellissimo rapporto con i miei figli maschi che adorano la piccola Frida”, ha continuato.

Infine la Nielsen, che è sposata con Dessì dal 2006, ha rivelato qual è il suo segreto per essere in splendida forma a 61 anni: “Bisogna in primis accettare con gioia e consapevolezza l'età che avanza perché il malessere interiore si riflette sul tuo aspetto fisico provocando le rughe e uno sguardo triste, poco gradevole”.

“E poi bisogna mantenere uno stile di vita sano ricorrendo ad una dieta mediterranea e praticando tanto sport. Infine è fondamentale cibarsi di sogni che siano realizzabili adoperandosi affinché gli stessi prendano forma nella realtà”, ha concluso.