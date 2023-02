Francesco porta le ricevute, Ilary ammette di averli presi perché pensava fossero suoi

Due ore di udienza: il giudice ancora non ha deciso in merito

La tregua tra Totti e la Blasi rischia di rompersi ancora una volta, nonostante negli ultimi tempi paresse che i rapporti tra gli ex fossero leggermente migliorati. Tutta colpa della nuova udienza sui Rolex a Roma di venerdì 3 febbraio: lui rivuole gli orologi, ma lei non cede.

Totti e Blasi, ecco cos'è successo durante la nuova udienza sui Rolex: lui rivuole gli orologi ma lei non cede

Francesco e Ilary si sono ritrovati in tribunale per discutere dei famigerati pezzi da collezione ‘scomparsi’. La presentatrice li ha prelevati con il padre da una cassetta di sicurezza in banca il 15 giugno scorso. Un mese prima che i due ufficializzassero la separazione tramite comunicato via social.

L’ex capitano della Roma 46enne desidera che i Rolex tornino nelle sue mani. Al giudice avrebbe esibito le ricevute di acquisto dei preziosissimi orologi, sottolineando che hanno tutti il cinturino da uomo. La conduttrice 41enne avrebbe ammesso di averli presi, ma avrebbe anche dichiarato che lo ha fatto perché convinta fossero un dono per lei. Così fa sapere il Corriere della Sera.

Ilary avrebbe ammesso di averli presi perché convinta fossero un dono per lei

Totti avrebbe dimostrato, proprio grazie alle ricevute, di averli comprati di tasca propria in date non assolutamente compatibili con quelle di anniversari, compleanni o altre ricorrenze. Francesco non ricorda neppure quanti siano, così parrebbe: pensa una decina.

All’ex moglie in aula avrebbe sottolineato: “Non ti chiederò mai indietro i regali che ti ho fatto, sono felice anzi che tu li tenga, ma i Rolex sono miei e li rivoglio”. Proprio per addolcire la situazione a suo tempo ha fatto magicamente ricomparire nel ripostiglio e nel garage della mega villa all’Eur tutte le borse e le scarpe griffate della Blasi. Le aveva nascoste per ‘ripicca’ dopo il ‘ratto’ degli orologi.

Il giudice, ascoltati entrambi, in circa due ore di udienza, al momento non ha ancora deciso il da farsi. I Rolex rimangono al sicuro, ancora nelle mani dell’ex Letterina.