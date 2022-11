Federica Panicucci a Mattino 5 annuncia i nomi dei ‘vipponi’

Tutti hanno collezionato in passato apparizioni tv in reality o dating show

Il Grande Fratello Vip si accende nuovamente, per creare dinamiche e scombussolare gli equilibri finora trovati al reality ci saranno 6 nuovi concorrenti. Federica Panicucci a Mattino 5 annuncia chi entrerà nella Casa nella puntata di stasera: la conduttrice, con il placet di Alfonso Signorini, ‘spoilera’ i nomi dei ‘vipponi’, tra i quali spiccano il fratello di Guendalina Tavassi, Edoardo, ex naufrago dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, e Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne e già ex GF Vip nel 2017.

Ufficializzati i 6 nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip: ecco chi entrerà oltre Tavassi e Onestini. In foto Edoardo Tavassi, 38 anni

Per reinverdire lo show e aggiungere un po’ di pepe la produzione ha assoldato nel cast tutti volti che hanno collezionato in passato apparizioni tv in altri reality o in famosi dating show. Varcheranno la porta rossa Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Luciano Punzo, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Sarah Altobello.

Luca Onestini, 29 anni, ha già partecipato al GF Vip nel 2017

Edoardo, 38 anni, al GF Vip è probabile voglia gettarsi nella mischia per sbaragliare tutti, dopo essere stato costretto a lasciare l’Isola per un infortunio. Luca Onestini, dopo il successo in Spagna dove ha vinto Secret Story, trasmissione in onda su Telecinco, torna a far parlare di sé: il 29enne aveva detto basta con i reality, ma evidentemente ha cambiato idea.

Micol Incorvaia, 29 anni, è la sorella di Clizia Incorvaia

Luciano Punzo, 28 anni, è un ex ‘single’ di Temptation Island 2021

Se ne vedranno delle belle. Micol Incorvaia, 29 anni, è la sorella di Clizia Incorvaia. E’ anche l’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, che nella Casa si è legato ad Antonella Fiordelisi. Luciano Punzo, invece, super macho 28enne, è un ex ‘single’ di Temptation Island 2021. In Sardegna si era innamorato di Manuela Carriero, della coppia Manuela e Stefano: i due, dopo una convivenza a Napoli, si sarebbero lasciati.

Sarah Altobello, 34 anni, è stata naufraga all'Isola dei Famosi nel 20919

Oriana Marzoli, 30 anni, è molto famosa in Spagna

Sarah Altobello, 34 anni, nata a Bari, ha partecipato a molte trasmissioni televisive ed è stata naufraga all’Isola nel 2019, classificandosi quarta. Semi sconosciuta in Italia, Oriana Marzoli, 30 anni, è molto famosa in Spagna. Venezuelana, nella versione iberica di Uomini e Donne ha svolto i ruoli di corteggiatrice, tronista e opinionista. Ha partecipato a Supervivientes, nel 2014, nel 2018 è entrata a far parte del Gran Hermano Vip 6. Su Instagram vanta circa 2 milioni di follower.