''Sono undici anni che non parlo coi miei figli grandi'': il comico Maurizio Battista fa una confessione sulle sue 'sofferenze'

Il comico 67enne prima di Anna, avuta da Alessandra Moretti, 8 anni, è diventato padre due volte

Dal suo primo matrimonio sono nati Federica e Simone, 41 e 37 anni

Maurizio Battista torna al cinema con il suo nuovo film “Tu Quoque”. Interpreta Massimo, un uomo pieno di problemi dovuti ai debiti e alla malattia, che dopo un incidente si risveglia nel 44 a.C. diventando, di lì a poco, il più grande amico di Giulio Cesare. Una commedia per riflettere e sorridere. A Il Messaggero racconta il suo personaggio, nel quale in parte si identifica. Il comico 67enne fa una confessione sulle sue ‘sofferenze’: “Sono undici anni che non parlo coi miei figli grandi”.

Da Alessandra Moretti, 38 anni, sua attuale moglie, ha avuto Anna, 8 anni. Alle spalle due matrimoni falliti. Il romano a ottobre 2023 al Corriere della Sera aveva svelato: “Ho avuto due matrimoni: dal primo, nel 1981, sono nati due figli, di 40 e 36 anni, con i quali ci siamo reciprocamente ‘rimossi’. Anche il secondo, senza figli, è finito male”. I figli con cui non ha alcun rapporto sono Federica e Simone.

Maurizio ora torna sull’argomento e, riferendosi al personaggio della sua pellicola, sottolinea: “Sono undici anni che non parlo con i miei figli grandi: le sofferenze le conosco bene. Non parlare con i figli ti segna. I genitori vanno coltivati come se fossero rose”.

Battista, poi, quando gli si chiede se ci sia un traguardo da raggiungere, confida: “Artisticamente forse ho raggiunto il massimo, non sono più un bambino. Ma vorrei vedere mia figlia sposata. Ha otto anni, ce la farò”.