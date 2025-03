''Li ho ripagati di tutti i sacrifici che hanno fatto loro'': Stefano De Martino spiega perché ha comprato casa ai suoi genitori

Ospite di 5 Minuti su Rai1, il conduttore 35enne lo svela a Bruno Vespa

Stefano De Martino si prende anche i 5 Minuti di Bruno Vespa, su Rai1, subito dopo il tg. Il conduttore 35enne parla del grande successo ottenuto alla guida di Affari Tuoi, ma non solo. Spiega pure perché ha comprato casa ai suoi genitori, Enrico e Mariarosaria. “Li ho ripagati di tutti i sacrifici che hanno fatto loro per me”, sottolinea il 35enne.

L’ex ballerino di Amici ha ricomprato a Torre Annunziata quella che era la casa dei suoi nonni. Come aveva detto in passato a La Repubblica, ama “conservare la memoria fisica di quelle mura”. In tv chiarisce: “Il momento in cui ho comprato la casa ai miei genitori? Quello è stato il momento di restituzione di tutti i sacrifici che hanno fatto loro. Penso che sia nell’ambizione di tutti noi figli, provare a ridare qualcosa indietro ai genitori, che ci hanno ricoperto con tutto l’amore smisurato. Quindi è stata una delle cose che avevo in mente di fare e ci sono riuscito grazie al lavoro che faccio”.

Lo share del suo gioco preserale vola: spesso raggiunge il 30%. Vespa glielo sottolinea. Stefano fa il modesto: “Il segreto dello share? Può solo scendere… Cosa piace di me? Credo che i telespettatori abbiano sviluppato una certa familiarità nei miei confronti e quindi hanno imparato a volermi bene. E penso che si diventi un po’ di casa, andiamo in onda in un orario in cui ci sono un po’ tutti davanti alla televisione e questa familiarità di volta in volta cresce, come cresce la platea. Mi fa piacere ricevere un po’ di messaggi di nipoti che guardano il programma con i nonni e le nonne e di figli che ci vedono in tv con i genitori. Mi rendo conto che c’è tutta la famiglia davanti al televisore e per me è motivo di grande orgoglio”.

Vespa parla anche del successo di pubblico di Stasera Tutto è Possibile, su Rai2. Poi, inevitabilmente, gli domanda di Sanremo: “Se è vero che farò il Festival di Sanremo al posto di Carlo Conti? Non mi lancerei adesso in pronostici. Il Festival è in ottime mani e credo che lo sarà per i prossimi anni. Laddove mi dovessero mai passare il testimone, cercherò di non farlo cascare per terra. Se lui volesse, io lo farei volentieri, è una bella responsabilità che mi assumere volentieri”.