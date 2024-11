''Ho urlato per il dolore delle corrosioni'': Francesca De André ha rischiato di morire dopo aver bevuto per errore detersivo

La 34enne è finita al pronto soccorso dopo aver bevuto per sbaglio del detersivo scambiato per yogurt

La corrosione del liquido l’ha fatta urlare dal dolore: ha spiegato di aver rischiato la morte

Francesca De André ha rischiato di morire poche ore fa.

La 34enne, volto tv e nipote del leggendario cantautore Fabrizio De André, è finita al pronto soccorso dopo aver ingerito per sbaglio una quantità non minimale di detersivo.

Lo ha raccontato lei stessa pubblicando sul social un breve video in cui appare provata, sul lettino dell’ospedale dove è stata presa in carico.

Vicino alle immagini ha scritto: “A casa sereni e tu scambi il bicchiere lasciato lì per sbaglio di detersivo per yogurt”.

Ha aggiunto: “Ho rischiato la morte oggi… e forse anche chi si è preoccupato per me quando mi ha vista e sentita stare male e urlare per il dolore delle corrosioni interne ed essere costretta a correre in ospedale…”.

“Il detersivo ha rischiato di performi fegato, appendice, stomaco, l’intestino. Per non parlare degli apparati respiratori e gastrointestinali corrosi. Mi sento di dire state attenti…sopratutto ai bambini e gli animali che posano averne accesso…é un attimo. Ora siamo qui, dopo non si sa…”, ha concluso.

Tra i commenti, è subito arrivato il supporto di alcuni amici famosi, come la showgirl Justine Mattera e Yari Carrisi, figlio di Albano e Romina.

La De André ha quindi replicato a tutti i sostenitori: “Vi voglio bene”.