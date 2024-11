''Una mamma si dà colpe, ma capita anche a famiglie perfette'': Nadia Bengala torna in tv a parlare della figlia dopo il ricovero in comunità

L’ex Miss Italia ospite di ‘Pomeriggio Cinque’ ha spiegato che Diana è ora in cura

Nadia Bengala è tornata in tv a parlare della delicata situazione della figlia Diana, che ora si trova in una comunità per problemi di droga.

Le difficoltà della ragazza iniziano molto presto, appena 18enne. Il trasferimento a Londra, una città che può rivelarsi molto pericolosa e piena di insidie, rappresenta l’inizio della sua fine.

Dopo il ritorno a Roma, lo scorso marzo Diana viene condannata a 10 mesi per danneggiamento, furto, tentata rapina e lesioni. Quindi il ricovero.

L’ex Miss Italia ospite di ‘Pomeriggio Cineque’ ha spiegato di riuscire a parlarci anche se non molto spesso.

La 62enne, che è stata eletta reginetta di bellezza nel 1988, ha dovuto faticare per convincere la ragazza a farsi aiutare da professionisti.

“Lei non voleva andarci, ma sono riuscita a convincerla a iniziare un percorso di pulizia per la salute, mentale… a parlare con uno psicologo”, ha spiegato.

Nonostante tutto, Nadia non pensa che si possa rintracciare l’origine dei problemi della figlia nella famiglia. Ci sono purtroppo situazioni che si vengono a creare in modo indipendente.

“Una mamma si fa sempre qualche colpa, ma ci sono famiglie perfette, genitori meravigliosi, che poi… hanno avuto il figlio che si è ritrovato a che fare con la droga o in situazioni molto diverse dalla struttura della sua famiglia”, ha detto.

Sembra che Diana non apprezzi che il genitore parli della sua vicenda in tv: “Lei non è d’accordo e sicuramente questa cosa le dà molto fastidio. Ce l’avrà con me, non approverà”.



Ma per la Bengala è importante ristabilire la verità, visto che sui media, a suo parere, non si è parlato in modo onesto della vicenda della sua unica figlia.

“Quello che io dico è che escono fuori articoli su cose che lei ha fatto, ma non erano così come le hanno descritte. Hanno straesagerato. E’ assolutamente un modo per dire la verità”, ha sottolineato.