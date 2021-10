Valentina Persia disperata in lacrime per lo scherzo de 'Le Iene': ecco cos'è successo

Valentina Persia è disperata. In lacrime, piange per quel che le capita: non sa che è tutta colpa dello scherzo de Le Iene. Per ben tre mesi Stefano Corti, con l’aiuto dei complici, le fa credere di avere un potere immenso sugli uomini, che cadono ai suoi piedi come mosche: tutta colpa del seno rifatto dal chirurgo estetico, le protesi impiantante rilascerebbero feromoni. La comica, ormai arrivata al limite, si lascia andare. “Sto vivendo la tragedia più grande della mia vita”, sottolinea al suo migliore amico, anche lui attratto irresistibilmente da lei.

La 50enne rimane basita quando viene convocata nello studio medico del chirurgo che l’ha operata e le ha regalato il decoltè sfoggiato recentemente all’Isola dei Famosi. Il professor Pietro Lorenzetti le confida di averle impiantato per sbaglio protesi sperimentali e ancora fuori mercato che emanano feromoni e che scatenano istinti sessuali negli uomini. Le dice di stare tranquilla, di trascorrere un’estate serena, ma le paventa anche la possibilità di una nuova mastoplastica per rimuoverle e inserirne altre ‘normali’.

Valentina è angosciata, da quel momento in poi inizia il suo incubo che dura novanta giorni. Ogni uomo che le sta vicino perde la testa. C’è chi le fa proposte oscene, chi prova a palpeggiarla dopo averle chiesto un selfie. La Persia con un malcapitato, chiaramente un attore coinvolto nella burla, perde le staffe. Tira calci e schiaffi inferocita dopo che il ragazzo le tocca il sedere.

“Ti gonfio! Caz*o metti le mani addosso? Vedi di andartene prima che ti gonfio. Cosa tocchi?”, si sfoga la donna. Non ce la fa più. Il disagio diventa sempre più evidente.

E’ proprio Lorenzetti a chiamare l’inviato de Le Iene e a metterlo in guardia: la sua paziente sta male, lo scherzo le deve essere rivelato.

Valentina crolla davanti al suo migliore amico. Quando l’uomo le confessa di aver perso la testa per lei, gli svela che è tutta colpa del suo seno che emette uno strano profumo. Con la voce rotta gli dice: “Sto vivendo un dramma, la tragedia peggiore della mia vita”. E’ a questo punto che Le Iene intervengono.

Tutto accade durante uno spettacolo della comica. Corti sale sul palco e le svela la burla. Valentina Persia all’inizio, davanti al suo pubblico, rimane basita, vorrebbe picchiare l’inviato dello show, ma è talmente felice perché non dovrà operarsi nuovamente, che alla fine esulta. “Sono mie!”, urla toccandosi il seno. E sono soprattutto protesi standard: se conquisterà il suo principe azzurro sarà solo merito suo, non dei feromoni…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/10/2021.