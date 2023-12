Il 27enne invita la compagna 52enne a danzare con lui nel loro nuovo appartamento

Hanno cambiato casa: ne serviva una più grande per le piccole in arrivo

Veronica Peparini torna a divertirsi e ballare al sesto mese di gravidanza con Andreas Muller. Va meglio. Passato il grande spavento per le gemelline, la coreografa 52enne si rilassa e gioca col compagno. Il ballerino 27enne la invita a muovere qualche passo insieme a lui davanti all’occhio attento della telecamera dello smartphone. Con loro ci sono anche i tenerissimi barboncini.

Passato il grande spavento per le gemelline, Veronica Peparini torna a divertirsi e ballare al sesto mese di gravidanza con Andreas Muller

L’ex professoressa di Amici accenna un sorriso, Andreas è entusiasta. Le bambine sembra siano entrambe sane e salve. In tv, a Verissimo, dove i due avevano già annunciato la gravidanza, la coreografa domenica scorsa ha detto: “Sto meglio, adesso abbiamo passato un periodo particolare, ma tutto sta andando meglio. Sono molto più rilassata dei primi giorni. Ci è preso uno spavento dopo che siamo venuti a Verissimo. Una settimana dopo ci è preso un bel colpo. Adesso però va davvero meglio”.

“Essendo una gravidanza gemellare è già complicata - ha ulteriormente chiarito - La mia di più perché ha la possibilità di queste problematiche che possono accadere. La mia era la malattia feto fetale. Le gemelle stanno nella stessa placenta in sacchi divisi. Una delle gemelle può diventare donatrice del sangue all’altra. Il sacco di una è come se si ritirasse e prosciugasse. Non sanno la malattia da cosa è scaturita, ma possono intervenire. Sono gravidanze che vanno monitorate con degli specialisti. Perché è importante prenderle in tempo. Io non ero nella fase acuta, ero all’inizio della malattia. Se uno è nella fase acuta può essere troppo tardi per intervenire. Le bambine però stanno meglio e i liquidi sono quasi ritornati uguali”.

Muller e la Peparini sono raggianti, anche se la situazione è sempre tenuta sotto stretto controllo medico dagli specialisti. La coppia ha traslocato in un nuovo appartamento a Roma, serviva una casa più grande per l’arrivo delle bimbe. Ci sono anche i due figli che Veronica ha avuto dall’ex Fabrizio Prolli, Daniele, 16 anni, e Olivia, 10. Nella precedente era impossibile starci tutti…