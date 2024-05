''Io non allatto al seno, capita che ci pensino loro'': Veronica Peparini spiega come hanno preso l'arrivo delle gemelline i suoi figli maggiori

La coreografa 53enne è madre anche di Daniele, 16 anni, e Olivia, 11, nati dal precedente matrimonio

Veronica Peparini racconta il suo entusiasmo per il nuovo progetto del fratello Giuliano che la vede coinvolta a Roma insieme al compagno Andreas Muller. I due insegneranno danza nella Peparini Academy, che apre le porte a settembre. A Novella 2000 la coreografa 53enne parla anche della sua nuova maternità. Madre pure di Daniele, 16 anni, e Olivia, 11, nati dal precedente matrimonio con Fabrizio Prolli, l’ex professoressa di Amici spiega come hanno preso l’arrivo delle gemelline Penelope e Ginevra i due figli maggiori. “Io non allatto al seno, capita che ci pensino loro”, rivela.

Le bimbe, nate il 18 marzo, potevano essere un grande cambiamento in famiglia. Invece tutto è andato a meraviglia. Veronica quando le si chiede come i due figli grandi abbiano accolto le piccole, spiega: “Daniele e Olivia vogliono essere molto presenti. Daniele, che è un po’ più grande. Le vuole anche cambiare. Tutti e due le vogliono prendere in braccio, sono molto affettuosi con loro e ci aiutano anche. Io non allatto al seno, così capita che ci pensino loro. Questa per me era la sfida più grande”. “E Veronica ha scoperto che sono stati più contenti di noi”, le fa eco Andreas.

“Quando abbiamo deciso di allargare la famiglia - aggiunge la Peparini - da un lato eravamo entusiasti della nostra decisione, ma dall’altro mi preoccupavo di quando l’avrebbero saputo i miei, di quali reazioni avrebbero avuto i miei figli. Ho aspettato il momento giusto per dirlo ai miei genitori, quando eravamo in tournée con Claudio Baglioni… E sono stati felicissimi”.