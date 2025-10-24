La 21enne ha deciso di seguire le orme della mamma Clotilde Courau

Studentessa di Storia dell’Arte e Scienze Politiche, a settembre 2024 ha curato pure la sua prima mostra

Ha deciso di seguire le orme della mamma, Clotilde Courau, 56 anni. Vittoria di Savoia diventa da modella attrice. Lo svela il settimanale Gente. Per la 21enne, primogenita di Emanuele Filiberto di Savoia, che dall’ex moglie francese ha avuto anche Luisa, 19 anni, è una vera e propria svolta lavorativa.

Vittoria di Savoia da modella ad attrice: svolta lavorativa per la primogenita di Emanuele Filiberto

Vittoria sarà la protagonista del film “Toi + Moi, seuls contre tous”. La pellicola, come si legge sul giornale, è un adattamento dell’omonimo romanzo di Emma Green. Uscirà su Prime Video in Francia nel 2026. La ragazza sarebbe già sul set.

I genitori sono orgogliosissimi di lei, studentessa di Storia dell’Arte e Scienze Politiche in Gran Bretagna. Vittoria ha posato per numerosi brand fashion, a settembre 2024 ha curato anche la sua prima mostra. Parlando proprio della recitazione, nel 2024 a Madame Figaro aveva detto: “Sono sempre stata attratta dal palcoscenico, ma il confronto con mia madre mi spaventava così tanto che ho preferito prendere una strada molto diversa”.

La 21enne ha deciso di seguire le orme della mamma Clotilde Courau. In foto col famoso papà, principe 53enne

"Sul palco mi sono sentita improvvisamente compresa, viva e liberata. Quando sono partita ho chiamato mia madre per dirglielo e lei mi ha incoraggiato a continuare”, aveva aggiunto. In Francia Vittoria ha frequentato la Scuola Superiore d'Arte Drammatica di Parigi, poi un corso a New York presso il Lee Strasberg Institute of Theatre and Cinema. "Ero orgogliosa, ho pagato questo tirocinio con i miei soldi, i soldi che guadagnavo come modella e i lavoretti che potevo fare nei pub o nei ristoranti. Mia madre ha sempre insegnato a me e alla mia sorellina, Luisa, il valore del lavoro”, aveva precisato. Ora arriva per lei il primo film.