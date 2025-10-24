''Colpa dello stress per il divorzio'': Kim Kardashian confessa tra le lacrime la grave patologia da cui è stata colpita

La star 45enne lo svela per la prima volta in una puntata della settima stagione del suo reality show

Lo svela tra le lacrime per la prima volta. Lo fa in una puntata della settima stagione del suo reality show, “The Kardashians”, in onda su Hulu, in esclusiva su Disney+ in Italia. Kim Kardashian confessa la grave patologia da cui è stata colpita: un aneurisma cerebrale. “Colpa dello stress per il divorzio e gli attriti con Kanye West”, sembrerebbe.

Le immagini mostrano la 45enne che si sottopone a una risonanza magnetica. Arriva l’infausto verdetto. “C’era un piccolo aneurisma”, rivela Kim piangendo. La sorella Kourtney Kardashian Baker commenta scossa. Secondo i medici la causa sarebbe proprio da attribuire allo stress subìto dalla star in quel periodo, quando era travolta dalla burrascosa separazione da West e dalla bufera conseguente.

Kim non riesce a trattenersi: le lacrime le rigano il volto, è un pianto liberatorio. “Perché sta succedendo questo?”, si sente nel filmato. L’aneurisma cerebrale è una dilatazione di un vaso sanguigno nel cervello e, sebbene molti siano asintomatici, la rottura può essere drammatica e portare alla morte.

“Sono contenta sia finita”, commenta la Kardashian, riferendosi a tutto il clamore mediatico dopo la rottura con Kayne. E’ probabile che l’aneurisma, individuato in fase iniziale, ha permesso un follow-up medico e una gestione attenta e scrupolosa del problema di salute.

La sua prima preoccupazione rimangono i quattro figli avuti da West: LNorth (12), Saint (9), Chicago (7) e Psalm (6). Ha sempre desiderato e continua tuttora proteggerli dai comportamenti pubblici sopra le righe del papà e regalare loro una crescita serena.