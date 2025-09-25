La 25enne si è rivolta al tribunale tramite il suo legale: l’udienza fissata per il 28 ottobre

Stando a lei il critico d’arte 73enne “non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi”

Si sta rilassando in Toscana, accanto alle persone a lui care, dopo il lungo ricovero al Gemelli di Roma a causa della depressione. Vittorio Sgarbi replica attraverso le pagine del Corriere della Sera alla notizia che lo coinvolge personalmente. E’ in lite con la figlia che ha chiesto un amministratore di sostegno per lui. “Io incapace? Niente di più falso, Evelina è esosa”, ribatte. La 25enne si è rivolta al tribunale tramite il suo legale: l’udienza è fissata per il prossimo 28 ottobre. Stando a lei il critico d’arte 73enne “non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi”.

"Io incapace? Falso, Evelina è esosa": Vittorio Sgarbi in lite con la figlia che ha chiesto un amministratore di sostegno per lui

Sgarbi non fa sconti alla ragazza: “Io incapace? Niente di più falso. Evelina è esosa, ecco perché ha avuto questa iniziava. La sostengo, la mantengo io, quindi vuole di più di quello che ha. Lo ripeto, è molto esosa. Ovviamente mi opporrò alla sua iniziativa giudiziaria”.

L’avvocato di Evelina, Lorenzo Iacobbi, respinge le accuse di Vittorio. “Offensivo e denigratorio nei confronti di una ragazza che ha sempre portato avanti il suo percorso di vita lontano dai riflettori e dagli agi di cui avrebbe potuto e dovuto godere! - fa sapere in una nota - Oggi, suo malgrado, si ritrova protagonista di una iniziativa che qualsiasi figlia avrebbe fatto per il proprio padre in difficoltà, andando anche contro la volontà sua e, probabilmente, di chi gestisce la sua immagine e i suoi interessi”.

Stando al legale, Evelina avrebbe scelto di procedere con l’iniziativa giudiziaria “a beneficio di suo padre ritenendo quest'ultimo non essere adeguatamente supportato nella cura del proprio stato psico fisico, con tutto ciò che ne deriva”.

Nata a Torino, Evelina è la figlia che Vittorio ha avuto da una relazione fugace con Barbara Arì. Sgarbi è anche padre di Alba, nata nel 1998 a Tirana dalla storia d'amore con la cantante lirica Kozeta, con cui vive in Albania, e Carlo, nato nel 1988 dalla relazione tra Vittorio e la defunta Patrizia Brenner, che attualmente vive a Bruxelles.