La 57enne sarà nuovamente opinionista all’Isola dei Famosi 17 in coppia con Enrico Papi

Nella scorsa edizione aveva già intuito che l’unione tra la 41enne e il 46enne era ai titoli di coda

Vladimir Luxuria si prepara a sedersi, nuovamente come opinionista, nello studio dell’Isola dei Famosi 2023, al via lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5: sarà in coppia con Enrico Papi. A Gente la 57enne parla della gioia di tornare a lavorare al reality show, vinto nel 2008, e rivela pure quando seppe che Ilary Blasi e Francesco Totti erano in crisi prima dell’annuncio ufficiale di addio, arrivato lo scorso luglio. “In quell’attimo capii tutto”, confida al settimanale.

''In quell'attimo capii tutto'': Vladimir Luxuria rivela quando seppe che Ilary Blasi e Francesco Totti erano in crisi prima dell'annuncio ufficiale

Quando le si domanda se la Blasi le abbia mai confessato della crisi in atto con Totti, Luxuria è categorica: “Mai”. Poi però aggiunge: “Però una volta le chiesi un video di Totti per la mia nipotina Giulia, tifosissima della Roma, e lei mi guardò dritta in faccia con uno sguardo triste. In quell’attimo capii tutto. Non che c’era un’altra, ma che erano in crisi seria”.

Vladimir sull’ex coppia non aggiunge altro. Sull’Isola, invece, dice molto. Le piace tanto come reality, spiega perché: “Intanto ti fa vedere posti bellissimi e ti fa sognare dal tuo divano. Poi c’è la voglia un po’ sadica di vedere come se la cavano con la fame e le difficoltà i personaggi privilegiati che siamo abituati a vedere sempre ben truccati, vestiti e pettinati”. Nei panni dell’opinionista si sente perfettamente a suo agio: “Sto attenta alle dinamiche, colgo tutto”.

La 57enne sarà nuovamente opinionista all’Isola dei Famosi 17 in coppia con Enrico Papi

Vladimir Luxuria adora la Blasi, con cui è in grande sintonia: “Mi piace lavorare con Ilary: è simpatica, schietta, non se la tira. Subito dopo la puntata si metteva una delle sue tutone e ci ritrovavamo in camerino a mangiare patatine e a bere un bicchiere di vino”.