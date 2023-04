Adriana Volpe a inizio aprile è già in bikini: a quasi 50 anni supera la prova costume a pieni voti

Alle terme, bagnata dall’acqua calda della piscina riscaldata in cui è immersa, mette in mostra il fisico

“Alone… Scappare da tutto e da tutti qualche volta fa bene”, scrive

Adriana Volpe ha scelto una Pasqua da trascorrere da sola, come sottolinea infatti sul social per accompagnare un breve video che condivide con i fan. La conduttrice, ora tra gli ospiti fissi di Pierluigi Diaco a BellaMa’, si lascia ammirare in due pezzi immersa nell’acqua calda di una piscina termale all’aperto. A inizio aprile è già in bikini. L’ex opinionista del GF Vip a quasi 50 anni, che compirà il 31 maggio prossimo, super ala prova costume a pieni voti.

“Alone…Scappare da tutto e da tutti qualche volta fa bene”, scrive Adriana. Nel breve filmato indossa un due pezzi verde acido con profili neri che ha il top a fascia e lo slip sgambato e micro, che mette in risalto il suo lato b. La Volpe, capelli sciolti e occhiali da sole, si gira e rigira nell’acqua, facendo vedere a tutti il fisico snello e tonico, con tutte le curve al posto giusto.

La presentatrice inaugura i bikini 2023 al meglio. Piovono ‘like’ sul social. Tantissimi quelli che le fanno i complimenti. Tra i vip che l’applaudono virtualmente, ci sono Fernanda Lessa, Claudia Andreatti, Guenda Goria, Ainett Stephens, Marcello Cirillo. Per tutti Adriana è bellissima in costume: una vera sirenetta.

Adriana, nata a Trento, dopo un matrimonio durato appena 4 mesi con l’imprenditore Chicco Cangini, il 06 luglio 2008 ha sposato l’imprenditore Roberto Parli da cui ha avuto la sua prima ed unica figlia: Gisele, nata nel 2011. I due nel 2021, però, si sono separati, poco dopo la sua partecipazione da concorrente al GF Vip. La Volpe in questo momento è single. Ama soprattutto rilassarsi insieme alla sua bimba, anche se stavolta, come fa intuire lei stessa, potrebbe non averla portata con sé nell’hotel con Spa dove alloggia, ma che non rivela.