La produttrice 49enne all’influencer per i 30 anni ha donato un abito da sera di Louis Vuitton

La moglie di Paolo Bonolis, volata in una meta top secret al mare, ribatte alle critiche

Sonia Bruganelli ribatte alle critiche. La produttrice 49enne, opinionista del GF Vip 7 appena concluso, replica a chi ha storto il naso per il costoso regalo fatto a Giulia Salemi in occasione del compleanno dell’influencer, addetta ai social del reality show. Per i 30 anni dell’italo-persiana, la moglie di Paolo Bonolis ha donato alla ragazza un abito da sera firmato Louis Vuitton. “La ricchezza logora chi non ce l’ha”, sottolinea con un po’ di sarcasmo Sonia a SuperGuida Tv.

''La ricchezza logora chi non ce l'ha'': Sonia Bruganelli parla del costoso regalo fatto a Giulia Salemi

La Bruganelli ha condiviso sui canali social un video in cui era ripresa mentre dava, dietro le quinte dello studio tv, il mega regalo a Giulia il giorno della finale del Grande Fratello Vip. Quando le si domanda se sia stato un passaggio di testimone, eleggendola prossima opinionista dello show, Sonia chiarisce: “Semplicemente Giulia mi aveva invitata al suo compleanno ma io alla fine non sono potuta andare. Il giorno della puntata le ho portato il regalo che le avevo fatto…tutto molto semplice”.

La produttrice 49enne all’influencer per i 30 anni ha donato un abito da sera di Louis Vuitton

La Bruganelli poi controbatte a chi l’ha criticata per il gesto, Secondo alcuni è come se l'avesse fatto ancora una volta ostentare la sua vita lussuosa e molto agiata. Un voler rimarcare le sue grandi possibilità economiche. “Faccio i regali in base a quello che mi piacerebbe ricevere. Giulia mi ha anche portato le sue creme abbronzanti visto che sono in partenza. E’ stato un gesto carino. A fare la differenza poi non è il valore di un oggetto perché quel vestito potrebbero anche avermelo regalato, ma è il gesto che conta”, sottolinea.

La moglie di Bonolis controbatte a chi l'accusa di ostentare: volata via per una vacanza, sul social condivide una foto dal volo privato preso

Sonia Bruganelli infine è lapidaria. “Le persone che giudicano l’ostentazione sono quelle che la patiscono e che la considerano tale perché c’è un marchio e una firma. La ricchezza logora chi non ce l’ha”, dice.