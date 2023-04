La showgirl 59enne non ha alcun problema a farsi vedere acqua e sapone

Antonella Elia nelle sue IG Stories si fa vedere senza alcun problema col volto acqua e sapone. La 59enne si mostra ai follower senza una traccia di make up sul viso e senza filtri. Nelle immagini condivise la showgirl si racconta prima e dopo il trucco. Impossibile non notare la differenza.

Prima e dopo il trucco, che differenza! Antonella Elia si mostra senza filtri e senza make up: le immagini

Dopo una bella doccia, Antonella parte prima dai capelli, che mette in piega, poi passa al make up. Inizia dal correttore per le occhiaie, poi passa al fondotinta e all’ombretto che sfuma con abilità sulle sue palpebre. Mentre si trucca parla della chirurgia estetica a cui finora ha sempre detto di no.

“Ieri nel direct ho letto un messaggio in cui mi dicevate: ‘Ma perché non ti fai qualche punturina, non vai da un chirurgo estetico per le rughe? Ragazze…Io non ho il coraggio. Ho paura di non riconoscermi. Le mie rughe stanno crescendo con me: ci sono affezionata”, svela Antonella. E subito precisa: “Comunque dopo metto i filtri: sappiatelo!”.

Antonella fa vedere ai follower come si trucca

Il suo tutorial improvvisato continua. La Elia si disegna le sopracciglia, mette il fard, il rimmel e il rossetto. “In un tempo record”, sottolinea orgogliosamente lei. “Mi sto truccando per lavoro, perché nella vita o non mi trucco, e per quello uso i filtri, o lo faccio in 5 minuti”, aggiunge.

Antonella è fiera del suo make up: “Mi piace il mio trucco”. Alle fan che avrebbero voluto sapere i prodotti utilizzati, dice: “E’ tutto alla rinfusa, non uso marchi particolari, quindi anche voi usate quel che vi pare”.