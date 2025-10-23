''Volevo morire, una doccia fredda'': l’ex velina Elena Barolo racconta come ha scoperto un tradimento dell’ex Martorana con una telefonata partita per sbaglio

La 42enne lo ha rivelato per la prima volta ospite de “La Volta Buona”

Nello show della Balivo ha raccontato per filo e per segno come è andata

Una telefonata partita per sbaglio le ha fatto scoprire qualcosa che l’ha lasciata incredula

Elena Barolo ha raccontato per la prima volta di aver scoperto che Alessandro Martorana, l’uomo a cui è stata legata sentimentalmente per ben 13 anni, l’ha tradita.

L’ex velina, oggi 42enne – è stata sul bancone di “Striscia la Notizia” con l’amica Giorgia Palmas dal 2002 al 2004 – è stata ospite oggi, giovedì 23 ottobre, de “La Volta Buona” e ha ricordato come in quel momento “volesse morire”. E’ stata “una doccia fredda”.

La fine della loro relazione è stata annunciata qualche mese fa. Il “fattaccio” invece risale a circa un anno e mezzo prima.

“Un anno e mezzo prima che finisse ho scoperto qualcosa. E’ nato tutto da una telefonata, per caso”, ha raccontato nel programma della Balivo, sottolineando che comunque la passione tra loro si era già esaurita.

Elena Barolo, 42 anni, racconta come ha scoperto il tradimento dell'ex Alessandro Martorana grazie a una chiama partita per errore

Una sera vede il telefono squillare, la stava chiamando proprio Alessandro, noto stilista, che ufficialmente era in un ristorante con dei clienti. “Ricevo una telefonata da lui, ma era partita per sbaglio. Non voleva chiamarmi. Ho sentito un dialogo tra lui e una ragazza. Lui mi aveva detto che era a cena con dei clienti, non con questa persona”.

Lei non riesce a non ascoltare tutto: “Si dicevano frasi carine, cose da due persone che hanno iniziato a frequentarsi da poco. Io ho avuto il sangue freddo di stare lì ad ascoltare tutto”.

Lì per lì è rimasta davvero incredula. “Volevo morire, è stata una doccia fredda. Lo negavo a me stessa, non potevo crederci”, ha ammesso.

Elena e Alessandro ai tempi del loro amore

“Dopo due minuti ho agganciato. L’ho richiamato. Lui ha detto che stava con i clienti e che quella ragazza era una cameriera”, ha proseguito.

Quando lui torna a casa lei cerca un confronto, ma Alessandro nega di nuovo tutto - questa ovviamente la versione della bionda piemontese.

Poi Elena, che da piccola voleva fare l’investigatrice, confronta degli scontrini e alla fine trova conferme ai suoi sospetti.