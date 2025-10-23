Khloe Kardashian rivela da quanti anni non ha più rapporti intimi, l’amico resta 'sotto shock'

La 40enne, sorella della più famosa Kim Kardashian, lo ha detto nella nuova stagione del reality di famiglia

Khloé Kardashian ha fatto una rivelazione che ha lasciato molti a bocca aperta nella settima stagione del reality di famiglia “The Kardashians”.

Nel corso di una conversazione con l’amico Simon Huck, quest’ultimo ha menzionato la nuova campagna pubblicitaria con Julia Fox, spiegando che l’attrice “non fa sesso da quattro anni”. A quel punto Khloé, che ha 40 anni, ha rivelato: “Io non faccio sesso da più di tre anni”. Huck è apparso sorpreso della confidenza.

Non riuscendo a nascondere lo stupore, Huck ha poi chiesto se Khloé stesse frequentando qualcuno: “Davvero non stai uscendo con nessuno, Khlo?”. “No”, ha risposto lei. “Non sto scrivendo a nessuno, non ho nemmeno il numero di telefono di nessuno”. Lui ha insistito, chiedendo se almeno si stesse scambiando messaggi con qualcuno, Khloé ha replicato di no.

Malika Haqq, la sua migliore amica, ha commentato la scena sottolineando che Simon era “sotto shock”.

Nel confessionale dello show, i produttori hanno chiesto a Kourtney Kardashian, 46 anni, cosa pensasse della scelta della sorella di restare single. “Penso che quando hai figli piccoli, se non c’è nessuno che valga davvero il tuo tempo, è giusto concentrarsi sui tuoi figli”, ha detto, approvando la decisione di Khloé. Quando i produttori hanno aggiunto che Kim, la sorella più famosa delle tre, stava cercando di spingerla a tornare a frequentare qualcuno, Kourtney ha risposto senza mezzi termini: “No, al diavolo”.

Più avanti nell’episodio, Khloé ha raccontato come si sente oggi: “Amo avere 40 anni. A 40 anni sto benissimo. Sono felice”. Ha poi aggiunto: “Mi è capitato di vedere un meme che diceva: ‘Perché sei così felice?’ e la risposta era ‘Perché non sto frequentando nessuno’. E ho pensato: sì, è esattamente l’energia che sento in questo momento”.

Khloé aveva già spiegato in passato di voler restare single visto che i suoi figli — True, 7 anni, e Tatum, 3, avuti con l’ex compagno Tristan Thompson — sono ancora piccoli. “I miei figli sono la mia massima priorità”, aveva raccontato in un episodio del suo podcast Khloé in Wonder Land a gennaio. “Non mi interessa frequentare nessuno. Non so cosa succederà tra un anno o due, ma al momento non sto uscendo con nessuno. Non mi importa”.

Khloe insieme ai figli True, 7 anni, e Tatum, 3, avuti con l'ex Tristan Thompson

“Mi concentro solo sui miei figli”, aveva proseguito. “Penso che sia la cosa più intelligente da fare”.

Khloé e Tristan Thompson hanno avuto una relazione turbolenta, tra alti e bassi, dal 2016 al 2021. Prima di lui, lei era stata sposata con l’ex giocatore NBA Lamar Odom dal 2009 al 2016. Da allora non è più stata ufficialmente legata sentimentalmente a nessuno.