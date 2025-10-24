''Mi prendo cura di me'': dopo le voci sulla fine del matrimonio, Manuela Arcuri si mostra dal parrucchiere: rinascita in corso?

L’attrice 48enne è al centro dei gossip da qualche giorno: si starebbe separando

Manuela Arcuri sta vivendo una rinascita. Dopo le voci – molto insistenti – sulla fine del suo matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco, l’attrice 48enne è riapparsa sui social.

La bellezza originaria di Latina ha condiviso su Instagram alcune immagini in cui si mostra dal parrucchiere mentre rifà il colore. Appare sorridente. Poi va a fare un massaggio alle gambe. “Mi prendo cura di me stessa”, fa sapere.

Lei stessa in un recente post – tra quelli che hanno fatto scattare i gossip sulla rottura con l’imprenditore, padre di suo figlio Mattia, 11 anni – aveva usato la parola “rinascita”.

Prima nel salone di Alessio Viscontini – noto hair-stylist in voga anche tra diversi volti noti – che ha scelto per lei un color “cioccolato freddo”. Tonalità subito apprezzata da Manuela. “Non mi piace quel rossiccio, che diventa un po’ aranciato. Non mi sta bene”, ha spiegato. “Questo colore è deciso e sta bene sul mio incarnato”, ha aggiunto.

Sorride soddisfatta mentren in un video-selfie davanti allo specchio. I suoi boccoli sono perfetti e c’è una frangia delicata che le valorizza i lineamenti.

Poi fa un salto un centro benessere dove si concede un massaggio drenante alle gambe. “Ebbene sì, mi sto prendendo cura di me stessa… giustamente”, sottolinea.

“Mi sento le gambe ultra leggere”, fa sapere dopo la seduta.

Insomma, in questo periodo l’Arcuri ha deciso di volersi bene e dedicare del tempo a fare quello che le piace e la rende serena. Forse perché nella vita privata ci sono state recenti turbolenze.

Le voci sulla fine del matrimonio con Di Gianfrancesco – sposato tre anni fa dopo più di 12 anni di fidanzamento – girano da qualche giorno dopo che Manuela ha pubblicato dei post “sospetti” su Instagram.

Ha condiviso una frase molto significativa: “Chi ti ama veramente non ti mente, non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce. Perché, prima ancora di amarti, ti rispetta”. Poi nella didascalia ha commentato: “Non mi sento di aggiungere una parola di più, questa frase dice tutto, ma a tutte le persone che sono in linea con il mio pensiero posso dire che, eliminato il buio che ci circondava, sarà tutto più luminoso!!!! La rinascita è il periodo più bello che possiamo affrontare”.