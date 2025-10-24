''Paparazzo appostato e sostanze nel vino, era una trappola'': Daniel Ducruet e il tradimento che ha distrutto il matrimonio con Stephanie di Monaco

Erano gli anni ’90 e quello scandalo fece il giro del mondo

Oggi ospite della Balivo il 60enne sottolinea che si è trattato di una “trappola”

Gli sarebbe stato offerto del vino con “sostanze” dentro, avrebbe perso i freni inibitori

Un paparazzo era già appostato per scattare le foto del tradimento con una giovane ragazza

Daniel Ducruet, ex marito di Stephanie di Monaco, ieri, giovedì 23 ottobre, è stato ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona” per parlare della “trappola” in cui è caduto negli anni ’90 e che lo ha portato a tradire quella che all’epoca era la moglie.

Il 60enne conobbe Stephanie quando era la sua guardia del corpo. Ne nacque una grande passione che portò alla nascita di due figli – Louis e Pauline – e al matrimonio nel 1995.

Nel 1996 però le foto paparazzate di Daniel che tradiva la figlia di Grace Kelly con una giovane ragazza fecero il giro del mondo. Le nozze naufragarono in un attimo.

Daniel Ducruet, 60 anni, insieme a Stephanie di Monaco, 60, ai tempi del loro amore, da cui sono nati due bambini

Dalla Balivo lui ha affermato di essere voluto andare a fondo alla vicenda con un processo penale per ottenere la verità. Sostiene di essere caduto in una “trappola” tesagli da qualcuno che voleva lucrare su fotografie che fruttarono molti denari.

“Non ero solo un marito che tradiva sua moglie. Ma c’era un perché”, ha esordito.

“Mi è stata fatta una trappola. E qualcuno ha guadagnato tanti soldi per quelle foto uscite in tutto il mondo”, ha sottolineato.

Quindi il racconto: durante una gara automobilistica conobbe una coppia. Fecero amicizia.

“Quando è finita la gara il fidanzato mi ha chiamato e mi ha detto che mandava la fidanzata nel sud della Francia (dove si trova anche Montecarlo, ndr) per una decina di giorni. Mi ha chiesto se potevo occuparmi di lei”, ha ricordato.

Daniel racconta la "trappola" a "La Volta Buona"

“Sono andato a trovarla in una villa. E per non essere da solo, avevo portato con me un amico. Quando siamo arrivati c’era lei che conoscevo. Era in piscina con un’amica. Ci hanno dato del vino e da lì è successo quello che la gente sa…”, ha continuato. Il riferimento è al tradimento, prontamente immortalato da un paparazzo.

Sostiene inoltre che nel vino ci fossero delle “sostanze”. La Balivo stessa sottolinea: “La trappola è stata quella di invitarti e farti bere del vino con delle sostanze. Hai perso tutti i freni inibitori e il tradimento poi c’è stato”.

“C’era un paparazzo che era già appostato che aspettava”, ha proseguito lui.

Stephanie lo ha saputo subito e non l’ha più voluto al suo fianco: “Si può capire. Io comunque le ho raccontato la sera stessa tutto quello che era successo. Lei si è messa a piangere. E’ crollata. Però non abbiamo parlato di separazione”.

La Balivo ascolta interessata: la vicenda negli anni '90 fu uno scandalo di dimensioni mondiali

Daniel ha tentato di fermare l’uscita delle foto – cosa che pensava avrebbe forse potuto salvare l’unione – ma invano: “Ho chiamato un giornale italiano che sapevo aveva le foto. Gli ho proposto tanti soldi per recuperare queste foto e chiudere la cosa, ma mi hanno detto che non le avevano. Tre giorni dopo è uscito il giornale con le foto”.

“Senza quelle foto la mia vita sarebbe stata diversa”, ha concluso.