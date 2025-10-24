Kasia Smutniak regina del Roma Cinema Fest 2025: sul red carpet mostra il tatuaggio gigante sulla schiena

L’attrice 46enne ha partecipato alla premiere del suo ultimo film su Roberto Rossellini

Sul tappeto rosso è stata la più fotografata in un abito Armani dalla scollatura abbondante

Il vestito oltre che il decolté le ha messo in mostra anche l’enorme tatuaggio sulla schiena

Secondo molti il disegno è un omaggio all’ex compagno scomparso Pietro Taricone

Kasia Smutniak, 46 anni, ha catturato tutti gli sguardi alla Festa del Cinema di Roma 2025 durante la première del film “Roberto Rossellini – Più di una vita”, ieri 23 ottobre.

L’attrice si è presentata sul red carpet con un abito elegante, dal tessuto che sembra essere leggermente strutturato e con una profonda scollatura a V. Il vestito firmato Armani metteva in mostra il suo grande tatuaggio su schiena e costato. Un’immagine ricca di simboli e significati profondi.

Kasia Smutniak, 46 anni, sul red carpet della premiere del film "Rossellini - Più di una vita" al Roma Cinema Fest 2025

Il tatuaggio, che l’attrice aveva già mostrato in parte alla Mostra del Cinema di Venezia, rappresenta Pixiu, il leone alato della mitologia cinese noto anche come “bestia della fortuna”, e Garuda, simbolo induista della capacità di volare verso i cieli divini.

Secondo qualcuno nell’immagine ci sarebbe un riferimento a Pietro Taricone, il suo ex compagno scomparso prematuramente 15 anni fa in un tragico incidente col paracadute il 29 giugno 2010 a Pescara.

Kasia ha messo in mostra il suo grande tatuaggio su schiena e costato

Il soprannome dell’ex gieffino era proprio “o’ guerriero” e la loro storia d’amore ha dato vita a una figlia, Sophie Taricone, oggi ventenne.

Kasia aveva infatti condiviso sui social alcuni scatti della realizzazione del tatuaggio e scritto: “Garuda, il leone, il guerriero”.

Secondo molti il tattoo è un omaggio, almeno in parte, al suo ex compagno scomparso Pietro Taricone

Dal 2019 Kasia è sposata con il produttore cinematografico Domenico Procacci, presente con lei alla premiere capitolina.

Dall’amore con Procacci è nato invece un figlio maschio, Leone, che oggi ha 11 anni.