Chiara Ferragni in cover su Cosmopolitan Spagna: ''Sono innamorata e spero che duri per sempre''

L'imprenditrice 38enne conquista la copertina del settimanale e si apre in un'intervista

Dal lavoro alla vita privata, la Ferragni sta vicendo un momento positivo

Mentre il suo ex marito rivela dettagli sul loro matrimonio nel suo libro autobiografico, Chiara Ferragni conquista la copertina di Cosmopolitan Spagna e nell'intervista si dichiara sicura e innamorata. A due anni di distanza dal caso giudiziario che l'ha travolta e a un anno dal divorzio da Fedez, l’imprenditrice digitale sembra aver trovato un nuovo equilibrio sul lavoro e nella vita privata.

Chiara Ferragni in cover su Cosmopolitan

Il Pandoro gate, gli haters e la chiusura di alcuni rami d’azienda l’hanno messa a dura prova, ma la 38enne non ha mai avuto dubbi: ‘’Non ho mai pensato di smettere, ma quando ho bisogno di una pausa, la prendo e basta. Non mi arrendo mai, come tutti, a volte mi sento insicura, ma sono molto concentrata sul risultato finale e se sento di dover fare qualcosa, la faccio’’. Il 2024 però è stato un anno davvero difficile: ‘’È stato molto difficile per me perché ho affrontato la separazione, il divorzio e molte altre cose. Tuttavia, mi ha insegnato molto, come godersi le onde della vita. Non ci sarà sempre un anno in cui tutto sarà felice e tranquillo... Sento anche che più cresci, più problemi hai. Per me, la chiave è dare priorità ai problemi che voglio risolvere con urgenza, e quando questi sono a posto, tutto migliora. Avremo sempre alti e bassi. A meno che non siano problemi di salute’’.

La 38enne è legata all'imprenditore milanese

La Ferragni si è concentrata sui suoi bambini Leone e Vittoria e adesso che il peggio sembra essere alle spalle nella sua vita c’è spazio per l’amore con Giovanni Tonchetti Provera, al quale è legata da alcuni mesi: ‘’Sono felicemente innamorata e spero che duri per sempre. Sono molto romantica. Adoro essere innamorata, vedere le persone innamorate. Sono una fan dell'amore in generale’’.