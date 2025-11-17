Whoopi Goldberg è arrivata a Napoli: il video dal camerino fa impazzire i fan di Un posto al sole

L’attrice, 70 anni, è sbarcata in Italia per le riprese della fiction

Dovrebbe rimanere a Napoli circa un mese per registrate gli episodi

Le puntate di cui è protagonista dovrebbero andare in onda a febbraio 2026

Un mese di riprese a Napoli e un personaggio costruito su misura per lei: Whoopi Goldberg è finalmente sbarcata sul set di Un posto al sole, e i fan non stanno più nella pelle. La notizia era stata anticipata dalla stessa attrice premio Oscar alla presentazione dei palinsesti Rai a giugno, ma ora il sogno dei telespettatori potrebbe diventare realtà: l’attrice americana è ufficialmente arrivata in città per dare il via alle riprese.

Whoopi Goldberg, 70 anni, nel camerino di Napoli di "Un Posto al Sole"

Secondo quanto previsto, le registrazioni dovrebbero durare circa quattro settimane negli studi Rai di Napoli, e le puntate con Whoopi potrebbero andare in onda da febbraio 2026 su Rai 3, seguendo il ritmo quotidiano della soap. La sua presenza coprirebbe quindi ipoteticamente almeno venti episodi, garantendo una storyline intensa e ricca di suspense.

A rendere l’attesa ancora più elettrizzante, l’attrice 70enne ha condiviso un breve video dal suo camerino: due collaboratrici della produzione le sistemano i capelli e le fanno la manicure, mentre Whoopi, sorridente e divertita, prova a parlare in italiano, mostrando la sua proverbiale simpatia. “Ho incontrato i registi, ma sono ancora parecchio nervosa”, dice davanti alla telecamera, conquistando immediatamente i fan.

La star americana è molto felice di essere in Italia per questo progetto

Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, aveva già anticipato a giugno che il personaggio di Whoopi Goldberg dovrebbe essere al centro di una trama completamente inedita: mistero, suspense e una storia d’amore con uno dei protagonisti storici della soap. Il nome del personaggio coinvolto rimarrebbe top secret, ma le ipotesi sul web si moltiplicano.

Ride e scherza: è molto alla mano, come solo le vere star sanno essere

La presenza di Whoopi Goldberg rappresenterebbe un evento senza precedenti nella lunga storia della soap italiana più longeva. Il suo carisma e la sua ironia prometterebbero di regalare momenti indimenticabili, e il pubblico sarebbe già pronto a seguire ogni dettaglio della sua esperienza napoletana, tra gag, scene emozionanti e possibili colpi di scena.