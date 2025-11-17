''Ho fatto un controllo di recente...'': Cesara Buonamici torna a parlare del tumore al seno scoperto anni fa

La giornalista racconta anche com’è cambiata la sua vita con Joshua Kalman dopo le nozze

Per tre anni l’amore con lui era a distanza, lui, 72 anni, medico affermato, viveva a Tel Aviv

Cesara Buonamici si siede nel salotto di Verissimo e torna a parlare del tumore al seno scoperto anni fa. “Ho fatto un controllo di recente...”, svela la giornalista 68enne, opinionista del GF Vip di Alfonso Signorini.

Cesara aveva parlato del cancro due anni fa. Ora aggiorna sul suo stato di salute. “Di recente ho fatto controlli, li faccio spesso: è andata bene. La cosa bella è che ormai non è più un male incurabile, seguendo la prevenzione. L’ho scoperto in un normale controllo di routine, mi sono evitata tante conseguenze. Quando li trovi facendo controlli, ti eviti tutto. Si può fare”, spiega. La paura, però, resta: “Si arriva sempre con un’ansia pazzesca ai controlli, poi un grande sollievo”.

Ha sposato Joshua Kalman a maggio 2022. La Buonamici sul marito racconta: “Ci siamo sposati dopo 25 anni di fidanzamento, ma sono ancora una novella sposa. Devo dire che qualcosa cambia tra essere sposati e non esserlo. Anche se da fidanzati si stava molto bene, mi fa piacere dire 'mio marito' e mi piace essere chiamata ‘moglie'".



All'inizio Cesara Buonamici e il compagno, medico affermato, hanno vissuto una relazione a distanza: “Per i primi tre anni abbiamo fatto avanti e indietro tra Italia e Israele perché Joshua viveva a Tel Aviv. Allora la situazione era diversa e si poteva viaggiare facilmente. Poi dopo tre anni, abbiamo deciso di prendere una decisione e gli ho chiesto di venire in Italia".