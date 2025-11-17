Emanuele Filiberto di Savoia e la compagna Adriana Abascal all’evento di gala di beneficenza a Firenze: foto

- Il 53enne e la 54enne elegantissimi e super mondani a Palazzo Borghese
- Il principe, Gran Maestro degli Ordini Dinastici della Reale Casa di Savoia, fa gli onori di casa
Ormai sono inseparabili. Emanuele Filiberto di Savoia e la compagna Adriana Abascal posano elegantissimi e mondani all’evento di gala di beneficenza della Consulta dei Senatoria, andato in scena nel weekend a Palazzo Borghese a Firenze.
Il 53enne per il XIX Gala Consulta dei Senatori del Regno fa gli onori di casa come Gran Maestro degli Ordini Dinastici della Reale Casa di Savoia. Accanto a lui c’è la 54enne, con cui è uscito allo scoperto a marzo scorso.
Il principe indossa il frac con papillon bianco, ai piedi scarpe classiche lucide nere. Adriana è chic con l’abito lungo con gonna morbida color cipria e dettaglio nero in vita. I capelli raccolti enfatizzano il suo bel volto. Si lasciano fotografare con altri prestigiosi ospiti.
In una foto ci sono il granduca Giorgio di Russia e la principessa Vittoria Romanoff. Emanuele Filiberto, condividendo degli scatti della serata, scrive: “In questa occasione la Principessa Vittoria è stata nominata membro onorifico della Consulta, rafforzando ancora una volta il rapporto radicato tra la Casa dei Romanov e la Casa dei Savoia”.
A luglio scorso, in un’intervista a Point de Vue, il sangue blu sulla nuova compagna ha detto: “E’ una donna straordinaria e molto intelligente, un grande sostegno per me”. Ha anche svelato come si sono conosciuti: “Tramite amici comuni. Ci hanno presentato a Gstaad, dove lei va da circa quindici anni”.
Con Clotilde Courau è finita dopo 20 anni di matrimonio circa. Sempre a marzo scorso, quando Adriana è comparsa al suo fianco, al Corriere della Sera Emanuele Filiberto aveva confidato: “La separazione è stata decisa quattro anni fa ma andiamo molto d’accordo, la stimo e le voglio bene e sarà sempre la madre delle mie figlie, che sono strepitose”. I due sono genitori di Vittoria e Luisa, 21 e 19 anni.