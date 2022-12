Dal divorzio di Totti e Ilary alla tragedia di Ronaldo: le 10 notizie di gossip più lette nel 2022

10. Federico Fashion Style e la madre di sua figlia ai ferri corti

Ad ottobre l’hairstylist rivela la fine del rapporto con la madre di sua figlia. Il parrucchiere delle vip, che ha appena festeggiato i 33 anni, e la madre di Sophie Maelle, Letizia Porcu, sua coetanea, annunciano la separazione dopo ben 17 anni trascorsi insieme. E’ Letizia a comunicare ai follower, tramite le sue IG Stories, che col parrucchiere è finita. In un comunicato stringato scrive: “Dopo 17 anni insieme la strada mia e quella di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia”. Seguono Stories in lacrime di Federico che attacca la compagna. Un flusso di coscienza che rivela tanti dettagli di un rapporto finito da anni, ma non solo. I due al momento non hanno trovato un accordo per la co-gestione della figlia.