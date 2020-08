Sono passati solo 3 giorni dalla morte di Beau, eppure Tiziano Ferro ha deciso di andare subito ad adottare un altro cane. A molti potrà sembrare strano, ma a ben guardare si stratta di un gesto di grandissima generosità. Eh sì perché il cantante ha deciso di salvare dal canile un altro amico a quattro zampe non più giovanissimo. In questo modo donerà una famiglia ad un animale che ha vissuto praticamente tutta la vita in gabbia. E’ stato lui stesso a condividere sul social un breve video in cui si vede il momento del primo incontro con Jake, questo il nome del cane appena entrato a far partire della famiglia dell’artista originario di Latina e del marito Victor Allen (sposato lo scorso anno).

“Ecco come Jake decise da solo che doveva tornare a casa con noi. La rabbia e il dolore rimarranno per sempre ma dovevamo dare senso alla scomparsa di Beau, e aiutare un altro angelo”, ha scritto Tiziano vicino alla clip condivisa su Instagram. “Jake era amico di Beau in canile, ed e? un gigante di 8 anni, ferito al corpo e al cuore. Caro Jake, basta canile per te... me lo ha detto Beau”, ha aggiunto.

La scorsa settimana Tiziano dando la triste notizia della morte di Beau, venuto a mancare dopo un delicato intervento per la rimozione della milza, aveva spiegato di essere comunque felice di aver potuto vivere qualche mese insieme a lui, adottato solo lo scorso aprile. “Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore... Adottate un cane adulto, pensateci se potete”, aveva scritto.

Scritto da: la Redazione il 31/8/2020.