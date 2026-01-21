Elodie inseparabile da Franceska Nuredini: le due paparazzate insieme mentre tornano a casa dopo la vacanza in Thailandia, foto

La cantante 35enne e la ballerina 23enne rientrano nell’abitazione della romana a Milano

Prima vanno anche dal parrucchiere in coppia, quando la danzatrice si accorge del fotografo, fa smorfie divertita

E’ un’amicizia speciale, a tal punto che molti sussurrano che potrebbe essere amore. Elodie è inseparabile da Franceska Nuredini. Chi ha paparazzato le due insieme, mentre tornano a casa a Milano, nell'abitazione della romana, dopo essere state pure dal parrucchiere in coppia, ‘vicine, vicine’. La vacanza in Thailandia, arrivata dopo il Capodanno a Napoli, ampiamente raccontata dalle due sui loro profili social, è stata elettrizzante e ha raccontato il feeling che lega le due donne. Ora tornano nel capoluogo meneghino senza mai staccarsi l’una dall’altra.

Elodie inseparabile da Franceska Nuredini: le due paparazzate insieme mentre tornano a casa dopo la vacanza in Thailandia

Nel salone dell’hair stylist la Di Patrizi e la danzatrice si lasciano lavare i capelli e poi li fanno acconciare. La 23enne, quando si accorge del fotografo appostato fuori, fa smorfie, divertita. Tra lei e la 35enne solo sorrisi e complicità.

L’ex talento di Amici sembra aver archiviato senza alcun dolore il legame con Andrea Iannone, con cui stava insieme dal 2022. Quel sentimento si è esaurito, è finito. Adesso è serena circondata dal suo clan, le ragazze che sono state al suo fianco nel lungo tour in Italia. Franceska ne fa parte e, almeno a giudicare dalle immagini che le ritraggono insieme, è ‘la presenza’, quella di cui Elodie parrebbe proprio non poter fare a meno. E con lei se la gode, infischiandosene di chi la osserva stupito e, magari, con la voglia di criticare.