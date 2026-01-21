''Nina costretta a telefonare al padre di nascosto'': Nayra Garibo annuncia che Francesco Sarcina denuncerà Clizia Incorvaia per diffamazione

In una lunga intervista racconta la sua verità sulla situazione tra il cantante 49enne e l’influencer 45enne

Nayra Garibo, dopo essere esplosa via Instagram, nelle sue Storie, in una lunga intervista a Fanpage racconta la sua verità sulla situazione che vede coinvolto il marito e la sua ex moglie. Annuncia che Francesco Sarcina denuncerà Clizia Incorvaia per diffamazione a seguito delle affermazioni fatte dall’influencer a Verissimo, in cui ha fatto intendere di violenze subite dal 49enne. La 31enne, parlando di Nina, la figlia di 10 anni che il frontman de Le Vibrazioni ha avuto dalla siciliana, svela: “E’ costretta a telefonare al padre di nascosto”.

"Solo che ha subito violenza sa... Per il resto non risponderò alle provocazioni dando visibilità a terzi”, ha fatto sapere ieri Clizia, ora sposata con Paolo Ciavarro, 34 anni, e madre pure di Gabriele, 4 anni il prossimo 19 febbraio, sui social. Nayra, attuale moglie di Sarcina, da cui ha avuto Yelaiah a dicembre 2021, è inarrestabile. Ha deciso di parlare a causa dell’allusione alla violenza fatta dalla Incorvaia in tv: “In questi anni insieme a Francesco l’unica violenza che vedo è quella che fa lei: insulti, messaggi pesanti e ricatti morali ed economici. Se lui non asseconda le sue richieste, lei gli nega di vedere la bambina”.

Clizia ha rivelato che presto tornerà in tribunale per cambiare gli accordi economici con l'ex marito, a causa dei continui viaggi di Nina da Roma a Milano, dove vive il padre, che finora avrebbe quasi sempre pagato lei. La Garibo chiarisce: “Anni fa decise di trasferirsi a Roma con la figlia senza dire nulla a Francesco, avvisandolo a cose fatte. Un giudice stabilì che, essendo una sua scelta, spettava a lei pagare viaggi e scuola. Lei però non lo accettò e cominciò a ricattare continuamente Francesco. Gli diceva: 'Se non paghi tu i viaggi, non vedi tua figlia'. Lui per anni ha pagato tutto pur di stare vicino alla piccola, ma ora è stanco di subire questa gestione tossica nonostante faccia il suo dovere di padre”.

Stando a Nayra, Clizia “ha chiesto al giudice di avere più soldi da Francesco, ne vuole una quantità tale da mantenere tre figli”. Nelle Storie accusandola, ha parlato di sofferenza per i figli, tra i quali c’è anche il primogenito di Sarcina, avuto da una precedente relazione: “E’ una violenza verso tutti. Tobia, il figlio grande che oggi ha 19 anni, vede suo padre soffrire da quando era ragazzino. Fu lui stesso a scrivere a Clizia, chiedendole di vedere la sorella Nina, visto che lei non la portava mai. Dopo il mio post, mi hanno persino scritto due maestre della scuola della bambina”.

Quando le si chiede cosa le abbiano detto le docenti, la donna replica: “Che ho ragione, che questa situazione è una pena. Immagino si rendano conto di quello che accade perché vedono la bambina, che a volte è costretta a telefonare al padre di nascosto”.

Clizia davanti la telecamera ha confidato che Sarcina a causa di un litigio le avrebbe bruciato 60 paia di scarpe, Nayra chiarisce: “Quello che so, perché me lo ha detto Francesco, è che quando scoprì il tradimento di lei con Scamarcio, lui prese i vestiti di Clizia, li mise in alcuni sacchi neri della spazzatura e li lasciò fuori di casa. Era distrutto dal dolore, ma non le ha mai messo le mani addosso. Mai”.

La Garibo dice che la situazione con l’ex sarebbe peggiorata da quando lui l’ha sposata e aggiunge: “E’ evidente che sia disposta a qualunque cosa pur di avere visibilità. Parla del padre di sua figlia, della suocera che non c’è più, mancando di rispetto persino al suo marito attuale e approfittando di un lutto per finire sui giornali. Questa è la verità”. E conclude: “Francesco è tranquillo perché ha le prove di ogni singola cosa che sto dicendo, documenti già portati in tribunale. Posso confermarti che la denuncerà per diffamazione: non si può andare in televisione a inventare violenze o fatti gravissimi solo per visibilità”