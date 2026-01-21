Rocìo Munoz Morales e Raoul Bova si rivedono da ex per andare dal notaio a Roma: foto

Dopo l’addio è il momento di firmare le carte, i due appianano le questioni legali

La spagnola 37enne e l’attore 54enne sono stati una coppia per 14 anni e hanno due figlie, Luna e Alma

Nessuno scambio di convenevoli, non ci sono abbracci e neanche strette di mano. Semplicemente, come fa notare Chi che pubblica la foto in copertina, i due si ignorano. Rocìo Munoz Morales e Raoul Bova si rivedono da ex per andare dal notaio a Roma, sono stati paparazzati davanti al portone del palazzo in cui si trova lo studio del professionista.

Rocìo Munoz Morales e Raoul Bova si rivedono da ex per andare dal notaio a Roma

Dopo l’addio, arrivato clamoroso e circondato da innumerevoli gossip, a causa dei messaggi vocali che lui ha inviato alla giovane Martina Ceretti, diventati di dominio pubblico, la spagnola 37enne e l’attore 54enne devono appianare le questioni legali e firmare le carte. I due non si sono mai sposati, ma hanno vissuto una relazione durata 14 anni e dalla quale sono nate due figlie, Alma e Luna, 10 e 7 anni.

Il settimanale fa notare che neanche i loro sguardi si incrociano. Raoul osserva lo schermo del cellulare, Rocìo ha gli occhi puntati avanti e nascosti da occhialoni scuri. Entrambi suonano al citofono e poi entrano. Probabilmente l’incontro serve per mettere tutto a posto e tutelare le bambine. Stando ai gossip, sarebbero nuovamente sereni accanto ad altri. Lui sta vivendo una liaison con la collega Beatrice Arnera, lei è stata avvistata insieme ad Andrea Iannone.

Inizialmente la conduttrice e attrice pareva che avesse deciso di battagliare con Bova. Poi l’accordo è stato trovato, quindi niente scontri in aula. Stando ai rumor a novembre 2025 avrebbero entrambi deciso per la separazione consensuale. Prevederebbe l’affido condiviso delle figlie, con collocamento presso la madre, l’assegnazione della casa alla Munoz Morales e un importante assegno di mantenimento con inclusa una quota per danno d’immagine.