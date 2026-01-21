Nonostante all’anulare abbia messo a Natale l’anello di fidanzamento, deve ancora divorziare

“Io vivo il qui e ora. Non mi faccio domande. Sono in una fase scialla, come dicono i ragazzi…”

Per molti appena firmate le carte del divorzio, sarebbero arrivati, per alcuni già in estate, i suoi secondi fiori d’arancio. Ilary Blasi stoppa i gossip sulle nozze imminenti con Bastian Muller, nonostante all'anulare porti l'anello di fidanzamento che lui le ha regalato a Natale. La conduttrice a F, quando le si domanda del matrimonio bis, replica: “Mi volete bigama?”.

''Mi volete bigama?'': Ilary Blasi stoppa i gossip sulle nozze imminenti con Bastian Muller

La 44enne parla del 2026 appena iniziato, “un anno di transizione, di chiusure e nuovi inizi, di passaggio tra il vecchio e il nuovo". Ma niente appuntamento all’altare col tedesco 38enne per il momento: “Non parliamo di questo, io sono ancora sposata… Mi volete bigama?”. Ci sono da risolvere le questioni con l’ex marito Francesco Totti prima di pensare ad altro.

“Io vivo il qui e ora - sottolinea Ilary - Non sono romantica. Io e Bastian ci siamo trovati, stiamo bene insieme, è questo che abbiamo in comune. L’ho portato in famiglia, ha passato Natale con noi, le mie sorelle, i cugini, e si è abituato a quelle giornate passate mangiando come si mangia da noi. Apparecchi, sparecchi e dopo apparecchi di nuovo. Rilassati, tranquilli. L’ho svezzato, ormai è il terzo Natale. Non mi faccio domande. Sono in una fase scialla, come dicono i ragazzi…”.

Nonostante all’anulare abbia messo a Natale l’anello di fidanzamento, deve ancora divorziare

La Blasi al settimanale parla anche dei figli di 20, 18 e 9 anni: “Cristian è più chiuso, Chanel più espansiva. Durante il giorno ognuno è preso dalla sua vita, ma a cena ci ritroviamo e chiacchieriamo. Isabel è meravigliosa, come sono i bambini prima che diventino dei mostri crescendo. E’ nata dieci anni dopo Cristian, quando ero una donna più matura, ed è come se fosse figlia unica. Con lei mi sono addolcita, ho scoperto la pazienza che non ho mai avuto”.

Sul ritorno in tv la presentatrice svela: “Di sicuro farò Battiti Live estivo, e ho un contratto con Mediaset. Poi è bello mettersi in gioco, accettare qualcosa di nuovo, il reality, il cameo, lo spot. Mi piacerebbe uno di quei giochi che la gente ama tanto: La Ruota della Fortuna, i quiz. Mi ricordano Mike Bongiorno, Corrado, un pezzo di storia della tv. Io poi, vado pazza per i giochi da tavolo. Organizzo delle serate a casa mia con Cluedo e Taboo”.