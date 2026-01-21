Dopo la fine della storia con Chiara Ferragni, Giovanni Tronchetti Provera è tornato insieme alla moglie: foto

Il manager 42enne pizzicato a St. Moritz insieme a Nicole Moelhausen e a moltissimi amici della coppia

I due si sarebbero ritrovati da alcune settimane, lei porta nuovamente la fede al dito

Come se niente fosse, tornano a far coppia e a sorridere, mettendosi alle spalle la crisi e non solo. Dopo la fine della storia con Chiara Ferragni, Giovanni Tronchetti Provera è tornato insieme alla moglie. Chi pubblica le foto del manager 42enne pizzicato a St. Moritz insieme a Nicole Moellhausen e a moltissimi amici.

I due si sono conosciuti nel 2014, due anni dopo si sono sposati, dall’unione sono nati tre figli. Stando al racconto del settimanale, sarebbe stata Nicole ad avvertire un certo malessere nel rapporto, la ragione che li ha fatto allontanare nel 2023, con grande discrezione e senza clamore. Peccato che nella vita di Giovanni sia arrivata Chiara. La parentesi dell’imprenditore con la fashion blogger 38enne era impossibile passasse inosservata, così tutti i giornali del mondo si sono occupati di loro.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera hanno avuto una breve relazione, iniziata nell'autunno 2024 e diventata ufficiale con foto sui social nell'agosto 2025, ma si sono lasciati a metà 2025

Nonostante il terremoto emotivo e mediatico che li ha coinvolti, Tronchetti Provera e la moglie si sarebbero definitivamente ritrovati da alcune settimane, dopo essere stati avvistati a inizio dicembre mano nella mano a Portofino. Per loro una rigenerante vacanza in montagna in Svizzera. Lan Moellhausen sorride col marito e porta nuovamente la fede al dito. Segno che a volte probabilmente si può ricominciare.